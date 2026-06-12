Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Русские записали особое обращение к солдатам ВСУ в Константиновке. Вот настоящая правда с фронта

Русские записали особое обращение к солдатам ВСУ в Константиновке. Вот настоящая правда с фронта

12:05, 12 июн 2026

Подразделения группировки «Южная» заняли восточную часть Константиновки и вышли на северо-восточные окраины. Украинские военные эксперты признают, что перспективы обороны города для ВСУ выглядят крайне неблагоприятно.

Российские войска установили контроль над восточной частью Константиновки и продвинулись к северо-восточным окраинам города — об этом сообщило Министерство обороны России. Бои за населённый пункт в Донецкой Народной Республике продолжаются более полугода, однако именно в ходе весенне-летней кампании ситуация на этом направлении начала меняться особенно стремительно.

По данным военного ведомства, в юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода продолжается уничтожение окружённых подразделений противника. Штурмовые группы группировки «Южная» действуют на широком участке фронта в северной части ДНР.

Российские военнослужащие записали видеообращение к бойцам 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины, дислоцированным в районе Константиновки.

«Морпехи 36-й, в Константиновке вас оставили без поддержки, снабжение сорвано, связи нет, подкрепления нет, а командование не отдаёт приказа на отход. Пока вы держите позиции, ваши жизни превращаются в строки в писках потерь. Командиры, которые должны были отвечать за вашу безопасность, оставили вас умирать на позициях. Подумайте о своей жизни, о семье и не позволяйте чужим решениям стать вашей последней ошибкой».

Военный аналитик Борис Рожин в своём телеграм-канале указывает, что личный состав украинских подразделений в районе города испытывает серьёзные трудности: перебои с поставками необходимого, сложности с эвакуацией раненых, нехватка огневой поддержки и постоянные потери в личном составе.

Командир батальона беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным Ярый подтвердил, что Константиновка фактически находится в полуокружении — противник продвинулся в районе Часового Яра и Бересток, что существенно осложняет как эвакуацию, так и снабжение и переброску пехоты в город.

Украинский военный эксперт Константин Машовец также констатировал резкое ухудшение положения ВСУ в населённом пункте. По его оценке, бои за город вступают в завершающую фазу, а тактические перспективы дальнейшей обороны Константиновки для украинской стороны выглядят весьма неблагоприятно.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Объявлена эвакуация: Фронт приблизился к ключевому городу в Донбассе. Заводы экстренно перемещают на запад

Читайте также:

Объявлена эвакуация: Фронт приблизился к ключевому городу в Донбассе. Заводы экстренно перемещают на запад
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Читайте также

Объявлена эвакуация: Фронт приблизился к ключевому городу в Донбассе. Заводы экстренно перемещают на запад
Россия/мир
Объявлена эвакуация: Фронт приблизился к ключевому городу в Донбассе. Заводы экстренно перемещают на запад
Сводка СВО за 18 ноября: ВС России прорвались к Северску, Гуляйполе берут в клещи, карты боевых действий
Россия/мир
Сводка СВО за 18 ноября: ВС России прорвались к Северску, Гуляйполе берут в клещи, карты боевых действий
Минобороны: ВС РФ взяли Горняк, Катериновку и Доброволье в ДНР — войска приближаются к Курахово
Россия/мир
Минобороны: ВС РФ взяли Горняк, Катериновку и Доброволье в ДНР — войска приближаются к Курахово
Константиновку режут на куски. Улицы кишат убитыми боевиками ВСУ. Русская армия успешно использует тактику из Покровска
Россия/мир
Константиновку режут на куски. Улицы кишат убитыми боевиками ВСУ. Русская армия успешно использует тактику из Покровска


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен