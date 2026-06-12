12:05, 12 июн 2026

Подразделения группировки «Южная» заняли восточную часть Константиновки и вышли на северо-восточные окраины. Украинские военные эксперты признают, что перспективы обороны города для ВСУ выглядят крайне неблагоприятно.

Российские войска установили контроль над восточной частью Константиновки и продвинулись к северо-восточным окраинам города — об этом сообщило Министерство обороны России. Бои за населённый пункт в Донецкой Народной Республике продолжаются более полугода, однако именно в ходе весенне-летней кампании ситуация на этом направлении начала меняться особенно стремительно.

По данным военного ведомства, в юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода продолжается уничтожение окружённых подразделений противника. Штурмовые группы группировки «Южная» действуют на широком участке фронта в северной части ДНР.

Российские военнослужащие записали видеообращение к бойцам 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины, дислоцированным в районе Константиновки.

«Морпехи 36-й, в Константиновке вас оставили без поддержки, снабжение сорвано, связи нет, подкрепления нет, а командование не отдаёт приказа на отход. Пока вы держите позиции, ваши жизни превращаются в строки в писках потерь. Командиры, которые должны были отвечать за вашу безопасность, оставили вас умирать на позициях. Подумайте о своей жизни, о семье и не позволяйте чужим решениям стать вашей последней ошибкой».

Военный аналитик Борис Рожин в своём телеграм-канале указывает, что личный состав украинских подразделений в районе города испытывает серьёзные трудности: перебои с поставками необходимого, сложности с эвакуацией раненых, нехватка огневой поддержки и постоянные потери в личном составе.

Командир батальона беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным Ярый подтвердил, что Константиновка фактически находится в полуокружении — противник продвинулся в районе Часового Яра и Бересток, что существенно осложняет как эвакуацию, так и снабжение и переброску пехоты в город.

Украинский военный эксперт Константин Машовец также констатировал резкое ухудшение положения ВСУ в населённом пункте. По его оценке, бои за город вступают в завершающую фазу, а тактические перспективы дальнейшей обороны Константиновки для украинской стороны выглядят весьма неблагоприятно.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI