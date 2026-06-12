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Вот это поворот. "Киев первый ударит по России". Началась паника - "откуда у них ядерка?"

Вот это поворот. "Киев первый ударит по России". Началась паника - "откуда у них ядерка?"

12:10, 12 июн 2026

Украинский лидер заявил о близости к созданию баллистических ракет. В Сети обсуждается ядерная тема. Военный корреспондент Александр Коц указал на возможное снятие ограничений для Киева по применению оружия на российской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал очередное громкое заявление о военном потенциале страны — на этот раз о приближении к созданию баллистических ракет. Об этом сообщает британское издание The Telegraph. Параллельно в западных медиа появились прогнозы об усилении давления России на Одессу, а в российском сегменте интернета развернулась дискуссия о ядерной угрозе со стороны Украины.

По словам Зеленского, украинская сторона освоила производство широкого спектра беспилотников и ракет, однако баллистического оружия пока не имеет. Тем не менее он заявил, что Киев «очень близок» к этому рубежу и «скоро удивит». Высказывания украинского лидера вызвали волну обсуждений в российских социальных сетях, где пользователи стали задаваться вопросом о возможном ядерном измерении угрозы. Ранее подобные заявления со стороны Украины уже звучали, однако реального воплощения не получали.

После ракетного удара России по мосту в посёлке Затока Одесской области западные аналитики заявили о возможном наращивании российских атак в направлении Одессы. В этом контексте вновь была упомянута ракетная система «Орешник».

Политолог Олег Шаландин, выступая на телеканале «Царьград», высказал мнение, что продолжение военных действий выгодно Зеленскому и ряду европейских государств, и что именно к этому сценарию Россию целенаправленно подталкивают.

Военный корреспондент Александр Коц, комментируя ситуацию, указал, что Киеву, по всей видимости, дано разрешение на применение любых видов вооружений по объектам на российской территории, в том числе в тыловых районах. Он также обратил внимание на новую тактику украинской стороны: беспилотники используются для истощения российской системы противовоздушной обороны, после чего к целям направляются ракеты.

Утром 10 июня стало известно об ударе украинскими ракетами по Чебоксарам. Несколько человек получили ранения. По имеющимся данным, применялись ракеты типа «Фламинго» с заявленной дальностью около 3000 километров.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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