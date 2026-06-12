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Срочно: "Прямое наступление на Киев". Приказ Путина. Запад взрогнул - "это же "Вагнер"

Срочно: "Прямое наступление на Киев". Приказ Путина. Запад взрогнул - "это же "Вагнер"

12:17, 12 июн 2026

Греческий портал Pronews, китайские и западные аналитики оценили военную обстановку в районе Константиновки и спрогнозировали дальнейшее направление действий российских войск.

Греческий новостной портал Pronews сообщил, что российские войска установили практически полный контроль над Константиновкой, а иностранные аналитики и военные эксперты оценивают происходящее как переломный момент в ходе боевых действий на востоке Украины.

По информации издания, российские силы организовали окружение для отступающих украинских подразделений в районе города. Параллельно ведётся наступление с севера от Часового Яра при участии бывших бойцов группы «Вагнер». Украинским военным был предложен коридор шириной около 400 метров для выхода из города.

Портал характеризует Константиновку как промежуточный рубеж перед возможными действиями в направлении других населённых пунктов. Вместе с Краматорском и Славянском этот город входил в зону укреплений, формировавшуюся с 2014 года.

Российский военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в комментарии изданию aif.ru отметил, что войска выходят на подступы к Славянску и Краматорску. По его словам, оба города отличаются высокой плотностью застройки, развитой сетью шахт и подземных коммуникаций, которые могут использоваться для организации обороны. Эксперт допускает, что дальнейшие бои будут носить интенсивный характер.

Ряд западных пользователей, анализирующих ход боевых действий, зафиксировали отсутствие крупных укреплённых позиций между Константиновкой и Киевом. Пользователь под псевдонимом «Реми Филипонет» охарактеризовал Константиновку как последний значимый рубеж обороны.

Китайский политический обозреватель Ли Цзянь указал, что российская армия наращивает темпы продвижения, и оценил позицию Москвы как ориентированную на продолжение военной операции.

Помимо событий в Константиновке, в тот же день поступили сообщения об ударе по одному из крупных военных предприятий в Харькове. Жители города сообщали в социальных сетях о сильных взрывах, которые сравнивали с землетрясением.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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