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Это будет покруче "кузькиной матери". Путин вспомнил про "известный жест" в ответ на хотелки НАТО. Поймут без перевода

Это будет покруче "кузькиной матери". Путин вспомнил про "известный жест" в ответ на хотелки НАТО. Поймут без перевода

12:14, 13 июн 2026

Президент России на встрече с участниками СВО заявил, что у него был готов «всем известный жест» для стран альянса, добивающихся стратегического поражения России. Встреча прошла 12 июня в Кремле.

В День России Владимир Путин провёл встречу с военнослужащими — участниками специальной военной операции. В ходе беседы глава государства затронул тему амбиций стран НАТО в отношении России и позволил себе высказывание, которое уже сравнивают с крылатыми фразами советской эпохи.

Речь зашла о стремлении ряда государств добиться стратегического поражения России. По словам президента, некоторые страны вступили в Североатлантический альянс в том числе ради того, чтобы «поучаствовать в разделе пирога». В ответ на подобные расчёты Путин заметил, что воздержался от определённого жеста лишь из-за присутствия камер.

«Если бы камер не было, я бы показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются», — произнёс Верховный главнокомандующий.

Президент также добавил, что в НАТО уже осознали нереалистичность своих планов. Россия, по его словам, располагает необходимым производственным, ресурсным, научным и кадровым потенциалом для достижения заявленных целей в ходе операции.

Наблюдатели уже проводят параллели с другим знаменитым высказыванием из отечественной истории — фразой Никиты Хрущёва «Мы вам покажем кузькину мать». Впервые советский лидер произнёс её в 1959 году во время дискуссии с вице-президентом США Ричардом Никсоном на Американской национальной выставке в московском Сокольниках. В том же году, во время визита в США, Хрущёв повторил выражение, проезжая по улицам Лос-Анджелеса. Личный переводчик политика Виктор Суходрев впоследствии вспоминал этот эпизод. Позднее фраза звучала и на XXII съезде КПСС.

На Западе выражение поставило переводчиков в тупик. Одни передавали его дословно — Kuzma's mother, — что породило домыслы о некоем секретном советском оружии. Другие переводили смысл описательно: We will show you what is what. В итоге к 1960-м годам «кузькина мать» стала устойчивым символом жёсткого предупреждения. Впоследствии это прозвище закрепилось за водородной бомбой АН602, известной как «Царь-бомба», испытания которой состоялись в СССР в 1961 году.

Нынешняя реплика Путина, по мнению ряда наблюдателей, имеет все шансы войти в один ряд с историческими политическими высказываниями — подобно упомянутой хрущёвской фразе или путинскому же «мочить в сортирах».

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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