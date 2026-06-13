Сводка с фронтов СВО 13 июня: Русские дроны охотятся в Доброполье, Константиновку поделили, под Харьковом и в Лимане – тяжело

12:18, 13 июн 2026

Российские войска продвигаются на нескольких направлениях — в Добропольском районе, под Харьковом и в Константиновке. В Запорожье из-за повреждения подстанции без электричества остались более 50 тысяч жителей.

Утром 13 июня телеграм-канал политика Олега Царёва опубликовал актуальную сводку о положении дел на линии соприкосновения. По имеющимся данным, боевые действия продолжаются на большинстве ключевых направлений, ряд из которых характеризуется как особенно напряжённый.

На Харьковском направлении российские военные провели зачистку значительных территорий севернее и западнее Шестеровки. В районе Охримовки идёт расширение зоны контроля с движением на юг — в сторону Белого Колодезя, южнее Волчанских Хуторов и Волоховки. На окраинах Казачьей Лопани фиксируются интенсивные столкновения. Бои также не прекращаются в Лосевке, Купянске и Купянске-Узловом.

На Константиновском направлении, по оценке Царёва, город де-факто разделён на кварталы, которые штурмовые группы российской армии последовательно берут под контроль. Артиллерия продолжает планомерную работу по выявленным позициям противника. Отдельные подразделения украинских сил предпринимают попытки прорыва через северный участок. Операторы беспилотников уже действуют в районе Дружковки. В северной части Долгой Балки идут бои, со стороны Роскошного наносятся удары по позициям в Николайполье.

На Добропольском участке российские силы ведут боевые действия за Мирное, зачищают Васильевку и продвигаются севернее Новоалександровки в направлении села Доброполье. Противник применяет дроны в контратаках, в том числе в сторону Гришино. Российские операторы беспилотников в ответ наносят удары в Шевченко, Новофёдоровке и непосредственно в Добропольском районе. Министерство обороны России сообщило об освобождении села Приют на восточном фланге выступа. На южных окраинах Торского бои продолжаются.

На Запорожском направлении в ночь на 12 июня была повреждена электроподстанция, в результате чего без электроснабжения оказались более 50 тысяч жителей. На западном фланге изменений не зафиксировано. В районе Орехова российские бойцы заняли новые позиции севернее Нестерянки в направлении Новоандреевки. На восточном фланге идут позиционные столкновения по рубежу Новосёловка — Копани — Любицкое. Также сгорел склад транспортной компании «Новая почта», которую, по данным источников, ВСУ задействуют в логистике снабжения.

На Херсонском направлении российские силы уничтожают автотехнику противника в районе Херсона. ВСУ выпустили 46 снарядов по левобережным территориям. В Скадовске на территории автозаправочной станции произошло возгорание бензовоза.

На Краснолиманском направлении существенных изменений не отмечается. В Лимане и районе Коровьего Яра продолжаются тяжёлые позиционные бои. Севернее российская армия усиливает давление на Боровую. На Северском направлении не прекращаются бои за Рай-Александровку и южнее — в районе Юрковки. Данных с Сумского направления за минувшие сутки не поступало.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru