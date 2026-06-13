Путин приказал увеличить численность армии: Раскрыты новые цифры

12:22, 13 июн 2026

Президент России подписал указ об увеличении штатной численности вооружённых сил. Общий состав армии теперь превышает 2,3 миллиона человек.

Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно его тексту, количество военнослужащих в рядах вооружённых сил доведено до 1 510 000 человек. Совокупный личный состав армии с учётом всех категорий служащих теперь составляет 2 399 130 человек.

Предыдущий норматив был установлен в марте 2026 года и предусматривал штатную численность на уровне 1 502 640 военнослужащих. Таким образом, новый указ увеличивает этот показатель на 7 360 человек.

Накануне, 12 июня, в День России, президент встретился с участниками специальной военной операции. В ходе мероприятия он сообщил, что группировка российских вооружённых сил, задействованная в зоне СВО, превышает 700 тысяч человек.

На той же встрече Путин адресовал предупреждение государствам, допускающим возможность силового противостояния с Россией. По его словам, попытки добиться военного превосходства над страной лишены перспективы, и об этом осведомлены даже технологически развитые члены Североатлантического альянса. Президент призвал не рассматривать подобный сценарий как реалистичный:

«Не пытайтесь этого делать».

Вместе с тем глава государства заявил, что Москва не закрыта для переговорного процесса. Условием для диалога он назвал учёт интересов российской стороны, а не выдвижение ультиматумов. Путин также напомнил, что в течение восьми лет, предшествовавших началу СВО, Россия последовательно добивалась политического урегулирования ситуации в Донбассе.

Отдельно президент остановился на теме развития военных технологий. По его словам, в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре Россия намерена наращивать контрмеры. В числе приоритетных направлений он обозначил создание спутниковой группировки для управления беспилотными аппаратами, совершенствование FPV-дронов и разработку беспилотников с применением искусственного интеллекта. Путин охарактеризовал Министерство обороны как ведомство, последовательно трансформирующееся в высокотехнологичную структуру.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI