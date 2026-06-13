12:27, 13 июн 2026

Документ, ранее одобренный палатой представителей, передан на рассмотрение верхней палаты конгресса. Параллельно госсекретарь Рубио признал, что США не являются нейтральной стороной в конфликте.

В сенат Соединённых Штатов поступил законопроект о введении санкций против России и оказании помощи Украине. Документ был одобрен палатой представителей и передан в верхнюю палату конгресса. Об этом сообщают источники, следящие за законодательным процессом в Вашингтоне.

Незадолго до этого государственный секретарь США Марко Рубио публично заявил, что Соединённые Штаты не являются беспристрастной стороной в конфликте на Украине. По его словам, Вашингтон поставляет вооружения исключительно Украине и не снабжает ими Россию. Таким образом, США фактически оказывают прямую поддержку одной из сторон противостояния — передавая не только военную технику, но и разведывательные данные.

На заседании Совета Безопасности ООН представитель США Дэн Негреа выразил серьёзную обеспокоенность нарастанием конфликта и призвал к немедленному прекращению боевых действий. Помимо этого, дипломат потребовал остановить любую международную поддержку военных усилий России.

Политолог Алексей Пилько, автор канала «Пинта Разума», обратил внимание на то, что в рамках так называемого «духа Анкориджа» США, фактически ведущие прокси-войну против России, воспринимались в Москве в роли посредника. Эксперт поставил Анкоридж в один ряд с переговорами в Стамбуле в 2022 году и Минскими соглашениями.

По его оценке, подобные переговорные форматы, изначально лишённые реальных перспектив, позволяют противоположной стороне выигрывать время и в конечном счёте формировать для России нежелательные последствия.

Аналитики также указывают, что встреча на Аляске летом, по всей видимости, преследовала цель создать у российского политического руководства определённые ожидания относительно возможности достижения договорённостей по формуле, аналогичной Стамбульским соглашениям. По мнению экспертов, администрация Трампа изначально не планировала действовать в духе анкориджских договорённостей.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что американские переговорщики передадут Москве содержание своих переговоров с украинской стороной.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI