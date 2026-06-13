Жириновский назвал три даты - 2030, 2040 и 2050 годы. Дальше всё кончится

12:32, 13 июн 2026

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в своё время сформулировал детальный сценарий будущего России и мира с конкретными временными ориентирами. Ключевыми датами политик называл 2030, 2040 и 2050 годы. Соответствующие высказывания лидера либерал-демократов сегодня вновь привлекают внимание на фоне происходящих в мире событий.

По мнению Жириновского, к 2030 году Россия должна была войти в период стратегического доминирования. Под этим политик подразумевал достижение полного государственного суверенитета, окончательное избавление от западного влияния внутри элит и превращение отечественных вооружённых сил в сильнейшие на планете.

Существенную роль в этом сценарии Жириновский отводил отношениям с Китаем. По его словам, если к 2030 году Пекин осознает, что выживание возможно лишь в тесном союзе с Москвой, то Россия к 2040 году обретёт статус сверхдержавы и могучей империи. К 2050 году, считал политик, завершится глобальный передел мира.

Судьба НАТО, по версии Жириновского, предрешена. Постоянная конфронтация с Россией и попытки давления через периферийные военные операции приведут альянс к самоистощению и последующему распаду. Россия при этом не только выдержит противостояние, но и выйдет из него абсолютным победителем, закрепив за собой статус глобального центра силы.

Параллельно с этим Жириновский описывал масштабные изменения на американском континенте. Политик утверждал, что внутреннее напряжение в США нарастает, а демографические и социальные сдвиги поставят белое население страны в положение дискриминируемого меньшинства. Несколько миллионов наиболее состоятельных и деятельных американцев, по его прогнозу, будут вынуждены искать убежище в Канаде, Австралии и Сибири. Это повлечёт за собой упадок Соединённых Штатов, которым Россия сможет воспользоваться.

Сибирь в концепции Жириновского занимала особое место. Он называл её «новым мировым ковчегом», который станет прибежищем для тех, кто покинет деградирующий Запад.

Отдельный блок прогнозов касался еврейской диаспоры. После ядерного конфликта на Ближнем Востоке, который политик считал неизбежным, по его мнению, начнётся массовый исход евреев со всего мира в Россию. На территории страны — от Воронежа до Архангельска и от Перми до Санкт-Петербурга — должна была, по версии Жириновского, возникнуть так называемая московская еврейская республика, а сама Москва превратилась бы в её столицу. Вместе с диаспорой в Россию, по убеждению политика, пришли бы мировые капиталы и передовые технологии. Соединение еврейского интеллекта с русским потенциалом он рассматривал как основу для создания непобедимой армии и технологически развитого государства с населением до 100 миллионов человек к западу от Урала.

Жириновский также связывал миграционные процессы в Европе с подготовкой к этому глобальному переселению: по его словам, заселение европейских стран выходцами из Азии и арабского мира является частью стратегии по подготовке плацдарма для последующего отхода еврейской диаспоры в Россию.

Своих сторонников Жириновский убеждал, что за его прогнозами стоит не интуиция, а глубокий политический анализ расстановки сил на мировой арене.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI