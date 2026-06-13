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Русские удивили генерала НАТО. 80 тысяч солдат на границе. Финляндия готовится к худшему

Русские удивили генерала НАТО. 80 тысяч солдат на границе. Финляндия готовится к худшему

12:36, 13 июн 2026

Финское военное командование и министр обороны страны заявили о потенциальном наращивании российского военного присутствия на северо-западном направлении. Хельсинки уже готовятся к длительному периоду напряжённости.

Финляндия фиксирует тревожную динамику вдоль своей восточной границы. Командующий сухопутными войсками страны Паси Вялимяки и министр обороны Антти Хяккянен публично обозначили масштаб потенциальной угрозы — и цифры оказались значительно серьёзнее прежних оценок. Об этом сообщают финское издание Iltalehti и авторы Telegram-канала «Военная хроника».

По данным финских СМИ, военное руководство страны допускает формирование у своих рубежей российской группировки численностью до 80 тысяч военнослужащих. Ранее в подобных оценках фигурировали существенно меньшие показатели. Именно резкий пересмотр цифр, как отмечает «Военная хроника», и вызвал удивление у представителей командования НАТО.

Параллельно западные журналисты публикуют данные спутникового мониторинга. На снимках фиксируется строительство новых военных объектов, расширение уже действующих баз и переброска дополнительной техники. Речь идёт о территориях от Кольского полуострова до районов, прилегающих к Финскому заливу — протяжённый участок северо-западного стратегического направления.

Министр обороны Хяккянен подтвердил, что Хельсинки внимательно анализируют происходящее. По его словам, оборонное планирование выстраивается с прицелом на долгосрочную перспективу. В числе приоритетов — наращивание собственного военного потенциала и углублённое взаимодействие с союзниками по Североатлантическому альянсу.

Авторы «Военной хроники» обращают особое внимание на характер финских заявлений, последовавших после появления новых оценок. В Хельсинки заговорили о необходимости заблаговременно адаптироваться к изменившимся условиям в сфере безопасности. Фактически речь идёт о подготовке страны к продолжительному периоду повышенной военной напряжённости на севере Европы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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