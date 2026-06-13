Это за Крым: В Киеве не наступил новый день, а под Сумами уничтожена "база отдыха" ВСУ

12:46, 13 июн 2026

11 июня российские войска нанесли серию ударов по объектам на Украине — под Киевом загорелась крупная нефтебаза, в Сумской области атакованы железнодорожная инфраструктура и место дислокации военных, в Запорожской области зафиксировано не менее десяти ударов беспилотниками.

В ночь на 11 июня российские вооружённые силы провели масштабную серию ударов по объектам на территории Украины. Атаки затронули Киевскую, Сумскую и Запорожскую области. Об этом сообщает координатор прорусского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале.

Одной из ключевых целей стало крупное нефтехранилище в окрестностях Киева. Пожар, вспыхнувший после удара, оказался настолько значительным, что пожарным удалось взять его под контроль лишь к утру. Густые чёрные столбы дыма накрыли горизонт, заслонив рассвет. Кадры, разошедшиеся в социальных сетях, фиксировали, как над столицей Украины не наступало утро в привычном смысле слова. Удар по нефтехранилищу, по имеющимся данным, стал частью продолжающейся кампании против военной и транспортной инфраструктуры страны — в том числе в качестве ответа на предшествующие атаки по Крыму, где в настоящее время отмечается дефицит топлива.

В Сумской области под удар попала железнодорожная инфраструктура. Атакам подверглись станции, вокзальные объекты, энергетические узлы и подстанции, обеспечивающие работу транспортных сетей. В числе поражённых районов фигурируют Конотоп, Шостка, а также тяговая подстанция «Трещанская». Помимо этого, в окрестностях Сум был уничтожен объект, использовавшийся для размещения личного состава украинских вооружённых сил и обозначавшийся в материалах как «база отдыха». Для нанесения удара по нему применялись реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». Публикации украинских ресурсов свидетельствуют о значительных разрушениях на объекте.

Лебедев также указал, что характер проводимых атак в последнее время претерпевает изменения: приоритет смещается в сторону мест дислокации личного состава, складских помещений, объектов снабжения и маршрутов перемещения подразделений.

Запорожская область стала ещё одним направлением ночных ударов. По данным координатора, за указанный период по Запорожью и прилегающим районам было нанесено не менее десяти ударов с применением беспилотных летательных аппаратов. Целями служили склады, ремонтные объекты, пункты сосредоточения резервных сил, узлы связи и логистические элементы. По оценке Лебедева, последовательность атак указывает на заблаговременно сформированный перечень объектов с контролем результатов каждого удара. Главной задачей он назвал нарушение функционирования системы снабжения.

Обстановка на Запорожском направлении остаётся напряжённой. Российские подразделения продолжают активные действия на востоке области, тогда как украинские формирования предпринимают попытки контратак в районе Днепра.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru