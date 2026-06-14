Решающая фаза! Русские бойцы заблокировали на юге Константиновки ВСУ. От чего отказались бойцы, чтобы сберечь людей

11:54, 14 июн 2026

Российские военные взяли под контроль восточные кварталы Константиновки и вышли к северо-восточным окраинам. Около 300 украинских военнослужащих окружены в южной части города. Командир 4-й бригады рассказал о ходе операции.

Российские Вооружённые силы установили контроль над восточными районами Константиновки и вышли на северо-восточные подступы к городу. Об этом 11 июня сообщило Министерство обороны России. О деталях операции командир 4-й бригады генерал-майор Антон Грунис (позывной «Грозный») рассказал военному корреспонденту Первого канала Дмитрию Кулько.

По словам Груниса, активная фаза борьбы за Константиновку началась после того, как в ноябре прошлого года российские части заняли Иванополье. Командование приняло решение отказаться от прямого удара с форсированием реки Кривой Торец. Вместо этого основные силы были скрытно переброшены на западный фланг. Бригада вошла в город через Ильиновку, а непосредственный прорыв в городскую черту был осуществлён через тепличный комплекс «Перспектива». Ещё зимой разведывательные группы проникли в Константиновку и обеспечивали наведение ударов.

В настоящее время в южной части города и на территории металлургического завода заблокирована группировка украинских военных численностью до 300 человек. По оценке российского командования, удерживаемые ими позиции не имеют оперативного значения, однако приказа на отход эти подразделения не получили. Часть военнослужащих предпринимает попытки выйти из окружения, переодевшись в гражданскую одежду, чтобы просочиться в направлении Дружковки.

Снабжение окружённой группировки ведётся исключительно с помощью тяжёлых беспилотников. Российские операторы БПЛА систематически перехватывают грузы и одновременно выявляют и поражают новые укрытия противника.

Параллельно идёт зачистка левобережной части Константиновки и формирование коридоров для эвакуации мирных жителей. На северо-западном направлении, в районе Новосёловки, 4-я бригада продолжает оказывать давление на позиции украинских сил.

Константиновка является одним из центров стекольной отрасли Украины. В городе расположены профильные предприятия, а также Государственное предприятие «Украинский научно-исследовательский институт стекла» — головная организация Минпромполитики Украины в сфере стандартизации стекольного производства.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI