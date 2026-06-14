Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Решающая фаза! Русские бойцы заблокировали на юге Константиновки ВСУ. От чего отказались бойцы, чтобы сберечь людей

Решающая фаза! Русские бойцы заблокировали на юге Константиновки ВСУ. От чего отказались бойцы, чтобы сберечь людей

11:54, 14 июн 2026

Российские военные взяли под контроль восточные кварталы Константиновки и вышли к северо-восточным окраинам. Около 300 украинских военнослужащих окружены в южной части города. Командир 4-й бригады рассказал о ходе операции.

Российские Вооружённые силы установили контроль над восточными районами Константиновки и вышли на северо-восточные подступы к городу. Об этом 11 июня сообщило Министерство обороны России. О деталях операции командир 4-й бригады генерал-майор Антон Грунис (позывной «Грозный») рассказал военному корреспонденту Первого канала Дмитрию Кулько.

По словам Груниса, активная фаза борьбы за Константиновку началась после того, как в ноябре прошлого года российские части заняли Иванополье. Командование приняло решение отказаться от прямого удара с форсированием реки Кривой Торец. Вместо этого основные силы были скрытно переброшены на западный фланг. Бригада вошла в город через Ильиновку, а непосредственный прорыв в городскую черту был осуществлён через тепличный комплекс «Перспектива». Ещё зимой разведывательные группы проникли в Константиновку и обеспечивали наведение ударов.

В настоящее время в южной части города и на территории металлургического завода заблокирована группировка украинских военных численностью до 300 человек. По оценке российского командования, удерживаемые ими позиции не имеют оперативного значения, однако приказа на отход эти подразделения не получили. Часть военнослужащих предпринимает попытки выйти из окружения, переодевшись в гражданскую одежду, чтобы просочиться в направлении Дружковки.

Снабжение окружённой группировки ведётся исключительно с помощью тяжёлых беспилотников. Российские операторы БПЛА систематически перехватывают грузы и одновременно выявляют и поражают новые укрытия противника.

Параллельно идёт зачистка левобережной части Константиновки и формирование коридоров для эвакуации мирных жителей. На северо-западном направлении, в районе Новосёловки, 4-я бригада продолжает оказывать давление на позиции украинских сил.

Константиновка является одним из центров стекольной отрасли Украины. В городе расположены профильные предприятия, а также Государственное предприятие «Украинский научно-исследовательский институт стекла» — головная организация Минпромполитики Украины в сфере стандартизации стекольного производства.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Это за Крым: В Киеве не наступил новый день, а под Сумами уничтожена "база отдыха" ВСУ

Читайте также:

Это за Крым: В Киеве не наступил новый день, а под Сумами уничтожена "база отдыха" ВСУ
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Читайте также

Русские записали особое обращение к солдатам ВСУ в Константиновке. Вот настоящая правда с фронта
Россия/мир
Русские записали особое обращение к солдатам ВСУ в Константиновке. Вот настоящая правда с фронта
Объявлена эвакуация: Фронт приблизился к ключевому городу в Донбассе. Заводы экстренно перемещают на запад
Россия/мир
Объявлена эвакуация: Фронт приблизился к ключевому городу в Донбассе. Заводы экстренно перемещают на запад
Константиновку режут на куски. Улицы кишат убитыми боевиками ВСУ. Русская армия успешно использует тактику из Покровска
Россия/мир
Константиновку режут на куски. Улицы кишат убитыми боевиками ВСУ. Русская армия успешно использует тактику из Покровска
Минобороны: ВС РФ взяли Горняк, Катериновку и Доброволье в ДНР — войска приближаются к Курахово
Россия/мир
Минобороны: ВС РФ взяли Горняк, Катериновку и Доброволье в ДНР — войска приближаются к Курахово


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен