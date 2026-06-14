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"Решение уже принято и она будет осенью": Осенняя мобилизация - кого первыми надо звать на фронт?

"Решение уже принято и она будет осенью": Осенняя мобилизация - кого первыми надо звать на фронт?

11:59, 14 июн 2026

В России обсуждают новую волну мобилизации, намеченную на осень. Эксперты указывают: без изменения подхода к призыву и отсутствия публичного плана победы очередной набор в армию не решит ключевых проблем на фронте.

В кулуарах власти уже несколько недель циркулируют разговоры о предстоящей осенней мобилизации. По имеющимся данным, принципиальное решение по этому вопросу принято. Об этом сообщается от имени депутата Государственной думы генерала Андрея Гурулёва, а ситуацию для издания «Новороссия» прокомментировал руководитель благотворительного фонда «Соотечественник» и аналитик Александр Босых.

Согласно позиции, изложенной от имени Гурулёва, специальная военная операция перешла в стадию «позиционного тупика». Противник при этом насытил линию соприкосновения и прилегающий тыл беспилотными аппаратами, что существенно меняет характер боевых столкновений. Именно эти обстоятельства называются в качестве одного из оснований для подготовки новой мобилизационной волны.

Слухи о грядущем призыве давно вышли за пределы экспертного сообщества и стали предметом широкого общественного обсуждения. По оценке Босых, одна из главных проблем заключается в том, что власти не выстроили механизм открытого диалога с гражданами. Информационный вакуум заполняется домыслами: одни версии говорят о мобилизационных предписаниях, уже разосланных на места, другие — о том, что призыв намеренно откладывался из-за политического календаря и избирательных циклов. В итоге люди ищут информацию в социальных сетях и разговорах, что, по словам эксперта, лишь усугубляет недоверие к официальным источникам.

Отдельный вопрос — насколько традиционная мобилизация вообще способна изменить положение дел на фронте. Босых полагает, что массовый призыв по образцу войн прошлого столетия утратил прежнюю эффективность. В современных условиях преимущество всё в большей степени определяется технологическим превосходством — в первую очередь в сфере беспилотных систем — и способностью контролировать их серийное производство и применение. Украина, по наблюдению аналитика, перенесла значительную часть ключевых производственных мощностей за пределы досягаемости ударов, что делает эти объекты недоступными для поражения. В таких условиях стандартная волна мобилизации не обеспечит того решающего перевеса, на который рассчитывают сторонники этого шага.

Вместо этого Босых предлагает иную расстановку приоритетов. По его мнению, первоочерёдной задачей должна стать не отправка людей в окопы, а привлечение специалистов в оборонную промышленность. Инженеры, разработчики беспилотных систем, квалифицированные рабочие и операторы производственного оборудования способны принести больший вклад в укрепление боеспособности, если будут задействованы в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, на производственных линиях и в испытательных центрах. Эксперт также указывает, что граждане, готовые добровольно участвовать в развитии народного военно-промышленного комплекса, зачастую сталкиваются с бюрократическими барьерами, которые фактически блокируют их инициативу.

Наконец, Босых обращает внимание на управленческое измерение проблемы. По его словам, в публичном пространстве до сих пор отсутствует чёткий и последовательный план достижения победы. За годы проведения специальной военной операции не было заметно масштабных действий, способных кардинально изменить стратегический баланс. Ответные военные кампании, как правило, ограничиваются ударами по инфраструктурным объектам, которые, по мнению эксперта, могут быть элементом долгосрочной стратегии, но не должны сводиться к разовым реакциям на отдельные инциденты. В отсутствие ясного курса общественные настроения, по оценке Босых, смещаются в сторону восприятия происходящего как затяжного противостояния, где основной измеримой величиной остаются людские потери.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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