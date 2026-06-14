Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Зеленскому больше не везёт. Конец Украины проявился раньше, чем ждали на Западе

Зеленскому больше не везёт. Конец Украины проявился раньше, чем ждали на Западе

12:03, 14 июн 2026

Киев обратился к западным партнёрам за дополнительным финансированием в размере 20 миллиардов долларов. Средства необходимы для закупки систем ПВО, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, боеприпасов и дальнобойных орудий. Об этом сообщает украинский телеграм-канал «ЗеРада».

Украина направила западным партнёрам запрос о выделении дополнительных 20 миллиардов долларов на военные нужды. Об этом сообщает украинский телеграм-канал «ЗеРада». Финансирование необходимо для поддержания текущих позиций и закупки вооружения — от систем противовоздушной обороны до дальнобойной артиллерии.

Россия последовательно наращивает масштаб и качество ударов. Линия соприкосновения превратилась в зону тотального дронового наблюдения на глубину до 60 километров — в этом коридоре фиксируется и поражается любое передвижение. Параллельно в городах применяются новые виды средств поражения.

Российская сторона также усиливает противовоздушную оборону: развёртывание модернизированных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска-М1» снижает эффективность украинских ударных операций и сокращает воздушное преимущество ВСУ.

Украинская сторона сама констатирует технологическое превосходство противника. По оценке авторов «ЗеРады», Россия действует быстрее и оперативнее адаптируется к меняющимся условиям. Возможности для изменения ситуации, по их словам, ограничены по времени.

В подтверждение производственного потенциала приводятся данные польских военных аналитиков: российская армия использует в среднем 830 беспилотников в час, что составляет около 20 тысяч единиц в сутки и порядка 7,3 миллиона за год. По данным агентства Bloomberg, в апреле 2026 года производство дронов в России выросло на 117% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Финансовую базу для этого обеспечивают доходы от экспорта энергоносителей. В мае 2026 года российский бюджет получил от продажи нефти и газа 9,3 миллиарда долларов — на 32,4% больше, чем годом ранее. Рост мировых цен на нефть продолжает пополнять российскую казну.

Стоимость одного FPV-дрона варьируется от 500 до 1500 долларов, однако их массовое производство требует существенных вложений. Для сравнения: месячные нефтегазовые доходы России многократно превышают запрашиваемую Киевом сумму дополнительного финансирования.

На стороне украинских вооружённых сил остаётся доступ к системе спутниковой связи Starlink. Россия, по имеющимся данным, работает над созданием собственного аналога: на орбиту уже выведены первые 16 спутников группировки под названием «Рассвет». В перспективе орбитальная группировка должна насчитывать около 900 аппаратов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Решение уже принято и она будет осенью": Осенняя мобилизация - кого первыми надо звать на фронт?

Читайте также:

"Решение уже принято и она будет осенью": Осенняя мобилизация - кого первыми надо звать на фронт?
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Читайте также

Баранец рассказал о суровой реальности СВО: "Не надо к бабке ходить, просто посмотрите"
Россия/мир
Баранец рассказал о суровой реальности СВО: "Не надо к бабке ходить, просто посмотрите"
Русские использовали в Одессе смертоносный козырь: в Киеве озвучили реалистичный сценарий
Россия/мир
Русские использовали в Одессе смертоносный козырь: в Киеве озвучили реалистичный сценарий
«Все деньги сгорят»: Украина может остаться без военной помощи из-за разногласий в Конгрессе США
Россия/мир
«Все деньги сгорят»: Украина может остаться без военной помощи из-за разногласий в Конгрессе США
«Их слишком много»: российская армия пока не может отодвинуть ВСУ от границы Курской области — враг пригнал все, что есть
Россия/мир
«Их слишком много»: российская армия пока не может отодвинуть ВСУ от границы Курской области — враг пригнал все, что есть


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен