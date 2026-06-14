Зеленскому больше не везёт. Конец Украины проявился раньше, чем ждали на Западе

12:03, 14 июн 2026

Киев обратился к западным партнёрам за дополнительным финансированием в размере 20 миллиардов долларов. Средства необходимы для закупки систем ПВО, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, боеприпасов и дальнобойных орудий. Об этом сообщает украинский телеграм-канал «ЗеРада».

Украина направила западным партнёрам запрос о выделении дополнительных 20 миллиардов долларов на военные нужды. Об этом сообщает украинский телеграм-канал «ЗеРада». Финансирование необходимо для поддержания текущих позиций и закупки вооружения — от систем противовоздушной обороны до дальнобойной артиллерии.

Россия последовательно наращивает масштаб и качество ударов. Линия соприкосновения превратилась в зону тотального дронового наблюдения на глубину до 60 километров — в этом коридоре фиксируется и поражается любое передвижение. Параллельно в городах применяются новые виды средств поражения.

Российская сторона также усиливает противовоздушную оборону: развёртывание модернизированных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска-М1» снижает эффективность украинских ударных операций и сокращает воздушное преимущество ВСУ.

Украинская сторона сама констатирует технологическое превосходство противника. По оценке авторов «ЗеРады», Россия действует быстрее и оперативнее адаптируется к меняющимся условиям. Возможности для изменения ситуации, по их словам, ограничены по времени.

В подтверждение производственного потенциала приводятся данные польских военных аналитиков: российская армия использует в среднем 830 беспилотников в час, что составляет около 20 тысяч единиц в сутки и порядка 7,3 миллиона за год. По данным агентства Bloomberg, в апреле 2026 года производство дронов в России выросло на 117% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Финансовую базу для этого обеспечивают доходы от экспорта энергоносителей. В мае 2026 года российский бюджет получил от продажи нефти и газа 9,3 миллиарда долларов — на 32,4% больше, чем годом ранее. Рост мировых цен на нефть продолжает пополнять российскую казну.

Стоимость одного FPV-дрона варьируется от 500 до 1500 долларов, однако их массовое производство требует существенных вложений. Для сравнения: месячные нефтегазовые доходы России многократно превышают запрашиваемую Киевом сумму дополнительного финансирования.

На стороне украинских вооружённых сил остаётся доступ к системе спутниковой связи Starlink. Россия, по имеющимся данным, работает над созданием собственного аналога: на орбиту уже выведены первые 16 спутников группировки под названием «Рассвет». В перспективе орбитальная группировка должна насчитывать около 900 аппаратов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI