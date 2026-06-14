Враг готовится высадить десант в Крыму? Военкор раскрыл плохие новости

12:07, 14 июн 2026

Украинские вооружённые формирования систематически атакуют транспортную инфраструктуру, связывающую Крым с материковой частью России. Под удары попадают топливные колонны и мостовые переправы. Военные и блогеры оценивают последствия и риски.

Украинские военные усиливают давление на транспортные маршруты в Крым, целенаправленно атакуя грузовики с топливом и переправы. О нарастающей угрозе для логистики полуострова в своих каналах сообщают российские военные блогеры и участники боевых действий.

Боец с позывным «Осетин» обратил внимание на участившиеся удары по бензовозам, следующим по трассе Р280 «Новороссия». По его словам, если ситуацию не взять под контроль, транспортные компании начнут отказываться от перевозок в направлении полуострова. Среди возможных мер он называет увеличение числа перехватывающих беспилотников на маршруте и расширение дорожного полотна, однако признаёт, что оба варианта сопряжены со сложностями — временными, техническими и связанными с безопасностью рабочих.

Telegram-канал «Военный осведомитель» фиксирует атаки на мосты в районе Армянска и населённого пункта Ставки. Авторы канала предупреждают: если интенсивность ударов сохранится, сухопутное сообщение через новые территории окажется под угрозой, и тогда властям придётся открыть Крымский мост для грузового транспорта — что, в свою очередь, повысит риски уже для самого моста.

На фоне логистических затруднений в Крыму и Севастополе обострилась ситуация с топливом. На ряде заправочных станций бензин появился в свободной продаже — с ограничением до 20 литров на автомобиль. В Севастополе для покупки требуется QR-код. Военный блогер Алексей Живов считает, что разговоры о полной топливной блокаде преувеличены. По его данным, при Министерстве топлива создана специальная комиссия, привлечены новые поставщики, ведётся работа по защите трассы Р280 и уничтожению позиций, с которых запускаются ударные беспилотники.

Относительно угрозы высадки десанта Живов настроен сдержанно: по его оценке, полуостров располагает эшелонированной воздушной и наземной обороной, а предыдущие попытки прорыва были отражены ракетными ударами.

Отдельно блогер отметил, что российские операторы дронов постепенно адаптируются к американским беспилотникам типа «Хорнет», действующим на южном направлении и в зоне ЛНР и ДНР. Для борьбы с ними применяются как FPV-дроны, так и зенитные беспилотники — в зависимости от того, что имеется в наличии.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI