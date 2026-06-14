12:13, 14 июн 2026

Политический обозреватель Андрей Пинчук объяснил, в чём заключается качественный рывок украинских БПЛА-подразделений и почему декларируемые «миллионы дронов» не отражают реального боевого потенциала российских сил.

В России заявляют о производстве миллионов беспилотников, однако реальная картина на поле боя выглядит принципиально иначе. Украинские вооружённые силы совершили качественный технологический и тактический скачок в применении БПЛА, тогда как российская сторона сталкивается с системными проблемами — от нехватки оборудования до устаревших тактических схем. Об этом в материале для телеканала «Царьград» написал доктор политических наук, первый руководитель МГБ ДНР и политический обозреватель «Первого русского» Андрей Пинчук.

Украинская армия вплотную подошла к полноценному запуску принципиально новой наступательной тактики. Её отличительная черта — многоуровневое и последовательное применение различных средств поражения при минимальном участии живой силы непосредственно на передовой. Именно такую картину описывает в своём анализе Андрей Пинчук.

Согласно его описанию, алгоритм украинских наступательных действий выглядит следующим образом: сначала проводится воздушная разведка и предварительное беспилотное зондирование местности. Затем подразделения БПЛА наносят удары с помощью ударных дронов и сбросов боеприпасов по позициям российских войск. Одновременно может задействоваться артиллерия и наземные беспилотные платформы — в том числе оснащённые автоматизированными пулемётными турелями и противотанковыми ракетными комплексами. Вслед за этим при необходимости в движение приходит бронетехника, выполняющая функции как передвижного орудия, так и средства разминирования. Она оснащена системами радиоэлектронной борьбы и расчётами противодронных беспилотников. И лишь в самом конце этой цепочки на поле выходят штурмовые группы.

Такая схема позволяет противнику существенно снизить потери личного состава в ходе непосредственных боестолкновений. По оценке эксперта, единственным инструментом, способным на сегодняшний день полноценно противостоять подобной тактике, остаются артиллерийские удары.

Пинчук констатирует, что ситуация требует незамедлительных мер: совершенствования тактики ведения боя, корректировки системы боевой подготовки и — прежде всего — наращивания и модернизации технического оснащения как оборонительного, так и наступательного характера.

Цифры против реальности

Декларируемый объём производства беспилотников в России не отражает подлинного положения дел. Пинчук обращает на это особое внимание: разговоры о «миллионах дронов» не учитывают сопутствующую инфраструктуру, без которой беспилотники остаются бесполезными.

Речь идёт о дефицитных наземных станциях управления, выносных антеннах-усилителях, в том числе дорогостоящих устройствах серии «Инкубатор» второго и третьего поколений, специализированных инверторных генераторах, аккумуляторных батареях и запасных пультах управления. Без этого оборудования формальные количественные показатели по дронам не конвертируются в реальную боевую мощь.

Дополнительную проблему создаёт низкая техническая надёжность части беспилотников. По словам эксперта, в 30–40 процентах случаев и более ударные дроны выходят из строя ещё на этапе подготовки и старта — до перехода в боевой режим. При этом одиночные атаки фактически исчезли из практики: им на смену пришли групповые, поэтапные и комбинированные удары.

Украинская сторона, в свою очередь, устранила ключевую уязвимость — зависимость от централизованных складов хранения и логистических узлов. Система Brave1 Market даёт командирам прямой доступ к заказу необходимых БПЛА и средств РЭБ в обход традиционной цепочки поставок. Это означает, что даже уничтожение одного или нескольких производственных, логистических или конструкторских звеньев не влечёт за собой критических сбоев в снабжении.

Параллельно Киев совместно с западными партнёрами преодолел стадию штучного и мелкосерийного производства беспилотников силами небольших команд. Сборка БПЛА теперь рассредоточена по сотням небольших площадок. Комплектующие — чипы и значительная часть двигателей — закупаются у китайских производителей и на различных западных предприятиях.

Что предлагает эксперт

По мнению Пинчука, российской стороне необходимо создать специализированное военное агентство по развитию беспилотных систем. Его задачей должна стать координация всей цепочки — от разработки до боевого применения — при одновременной децентрализации механизмов поддержки на уровне подразделений.

Эксперт также настаивает на запрете монополизации поставок беспилотников и средств РЭБ. Вместо этого необходим гибкий механизм заказов по модели «маркетплейс», при котором командиры, непосредственно участвующие в боевых действиях, имеют прямой доступ к необходимым системам и могут предоставлять обратную связь об их эффективности.

Помимо этого, Пинчук считает необходимым законодательно закрепить статус ударных беспилотников как боеприпасов. Однако все перечисленные шаги, по его словам, требуют масштабной модернизации как промышленной базы, так и системы военного управления — поскольку эти элементы неразрывно связаны между собой.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI