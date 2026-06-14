Экстренное обращение из США. "Русские ударят по Европе". Цели названы

12:19, 14 июн 2026

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что эскалация воздушных атак против России может вынудить Москву нанести удары по военной инфраструктуре европейских стран, а в худшем сценарии — привести к применению ядерного оружия.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen предупредил о рисках масштабной эскалации конфликта на Украине, способной затронуть всю Европу. По его словам, продолжение и наращивание авиаударов по российской территории может спровоцировать ответные действия Москвы, направленные против военной инфраструктуры непосредственно в европейских странах.

По оценке Миршаймера, положение украинской стороны на линии боевого соприкосновения остаётся крайне тяжёлым. Если Запад сделает выбор в пользу дальнейшего усиления авиационного давления на Россию, это поставит российскую сторону перед необходимостью рассматривать удары по объектам внутри Европы. Политолог отметил, что координаты потенциальных целей уже фигурировали в материалах, опубликованных российским Министерством обороны.

«Если мы впадём в отчаяние и примем стратегию усиления авиаударов по России, то поставим русских в такое положение, в котором они серьёзно задумаются об ударах по Европе», — заявил Миршаймер в ходе выступления.

Профессор также указал, что наиболее опасным сценарием остаётся вопрос Калининградской области. Попытки ряда прибалтийских государств ограничить доступ к российскому эксклаву он расценил как действия, способные перевести конфликт в принципиально иную фазу.

По мнению Миршаймера, конечным итогом подобной эскалации может стать применение ядерного оружия. Чтобы не допустить такого развития событий, европейским странам, по его словам, необходимо прекратить поддержку воздушных атак на российскую территорию и отказаться от любых действий, которые Москва могла бы расценить как угрозу своим интересам.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI