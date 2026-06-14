12:47, 14 июн 2026

Российские силы продвигаются на Сумском направлении, в Херсоне произошли мощные взрывы на промышленных объектах, операция в Константиновке входит в завершающую стадию. Об этом сообщают военные эксперты и телеграм-каналы, следящие за ситуацией на фронте.

На нескольких ключевых направлениях российско-украинского конфликта в воскресенье зафиксировано обострение. Российские войска наступают в Сумской области и под Константиновкой, в Херсоне прогремели взрывы на крупных промышленных предприятиях. Параллельно военные эксперты и источники, знакомые с ситуацией на фронте, сообщают об увеличении числа иностранных военнослужащих в составе украинских сил.

Сумское направление: переброска резервов и продвижение российских войск

На Сумском участке фронта обстановка остаётся напряжённой. По данным телеграм-канала «Северный Ветер», российские подразделения продвинулись на девятнадцати участках, максимальная глубина продвижения в Сумском районе составила 800 метров. Боестолкновения зафиксированы в районе населённых пунктов Писаревка, Иволжанское и Новая Сечь.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии изданию «aif.ru» сообщил, что украинская сторона готовилась к масштабным наступательным действиям в этом районе, стягивая значительные силы и технику, в том числе с Константиновского направления. По его словам, российская разведка заблаговременно установила расположение баз и мест сосредоточения противника, после чего по ним были нанесены удары артиллерией, авиацией и беспилотными летательными аппаратами.

В Краснопольском районе российские подразделения продвинулись на 400 метров у населённого пункта Михайловка. Украинские формирования территориальной обороны отошли с занятых позиций в этом районе.

Взрывы в Херсоне: удары по промышленным объектам

В Херсоне произошли взрывы, сопровождавшиеся крупным пожаром. Над городом поднялся столб чёрного дыма. По имеющимся данным, удар пришёлся на территорию завода «Ансерглоб», расположенного в северо-западной части города. Вслед за первоначальным взрывом последовала серия вторичных детонаций.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что после инцидента прилегающий район был оцеплен, а пропуск в зону ограничен транспортными средствами с военными регистрационными знаками.

Капитан Василий Дандыкин высказал предположение, что на объекте могло храниться ракетное вооружение, в том числе противокорабельные ракеты «Нептун» в адаптированной версии для наземного применения или дальнобойные ракеты «Фламинго» с заявленной дальностью до 1000 километров. Официального подтверждения этой информации со стороны украинского командования не поступало.

Помимо этого, портал «Украина.ру» сообщил об авиационном ударе по херсонскому заводу «Заряд». По данным источника, применялись авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции. Предприятие было основано в 1998 году.

Константиновка: финальная фаза операции

По сведениям военного корреспондента Дмитрия Кулько со ссылкой на командира 4-й бригады генерал-майора Антона Груниса, российские войска изменили тактику при операции в Константиновке, отказавшись от прямого штурма через реку Кривой Торец. Вместо этого основные силы обошли позиции противника через Ильиновку и вошли в городские кварталы через территорию тепличного комбината «Перспектива». Разведывательные группы, по имеющимся данным, действовали в Константиновке с зимы и обеспечивали корректировку огня.

В настоящее время, по тем же данным, на южной окраине города блокировано около 300 военнослужащих украинских сил. Часть из них предпринимает попытки покинуть позиции в гражданской одежде, продвигаясь небольшими группами в направлении Дружковки. Телеграм-канал «Резидент» допускает, что Константиновка может перейти под российский контроль до конца июня.

Иностранные военнослужащие в составе украинских сил

Подполковник запаса Олег Иванников в беседе с «aif.ru» заявил, что украинское руководство увеличивает численность иностранных военнослужащих, привлечённых к выполнению задач на территории страны. По его словам, помимо участия в боевых действиях, эти силы привлекаются к обеспечению охраны руководства страны.

Иванников связывает это с ростом социальной напряжённости внутри Украины и снижением уровня доверия властей к собственным силовым структурам. Официальных комментариев от украинской стороны по данному вопросу не поступало.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI