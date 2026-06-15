Кошмарный удар ВСУ по России: Атака на Москву. "Ракетная катастрофа с "Фламинго". Погибли люди. Ранен годовалый ребёнок

09:17, 15 июн 2026

Ночью сразу несколько российских регионов подверглись удару беспилотников. Наибольшие потери зафиксированы в Тульской области. По информации губернатора Дмитрия Миляева, удар пришёлся по жилым кварталам городского округа Тула.

В посёлках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский пострадали частные дома и коммерческая недвижимость. По предварительным данным, три человека погибли, ещё трое получили травмы — среди пострадавших годовалый ребёнок. На место происшествия направлены экстренные службы, сотрудники регионального правительства и городской администрации. В правительстве области развёрнут оперативный штаб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В Москве системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 12 беспилотников. По словам мэра столицы, после полуночи была ликвидирована группа из четырёх дронов-камикадзе.

В Брянской области беспилотник самолётного типа атаковал деревню Сагутьево Трубчевского района. В результате удара погибла мирная жительница, двое мужчин получили ранения.

В Белгородской области в посёлке Борисовка Борисовского округа мужчина получил осколочные ранения вследствие детонации FPV-дрона. Приграничные муниципалитеты оказались под серией ударов.

В Ростовской области беспилотники были уничтожены над Таганрогом, а также в Миллеровском и Азовском районах. Сведений о жертвах и разрушениях на земле не поступало, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Херсонской области в результате ночной атаки вновь повреждён мост у Чонгара — движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» полностью остановлено. Также удары наносились по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой: движение по ней также прекращено. Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что специалисты приступят к оценке повреждений после получения разрешения от оперативных служб — угроза со стороны дронов сохраняется.

Из-за ночных атак Росавиация вводила временные ограничения в аэропортах Иванова, Нижнего Новгорода и Ярославля.

Украинские СМИ в свою очередь сообщили о внештатной ситуации на стороне противника. По имеющимся данным, при подготовке пусков крылатых ракет «Фламинго» произошла детонация пусковой установки вместе с четырьмя ракетами. Предварительно, расчёт погиб на месте.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2