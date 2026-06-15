"Кошмар, кошмар": Десятки "Цирконов". Жесточайший ад в Киеве. Американские PAC-3 сожгли Киево-Печерскую лавру. Уничтожены бункеры СБУ и НАТО

09:24, 15 июн 2026

В ночь на понедельник российские вооружённые силы нанесли один из наиболее масштабных ракетно-дроновых ударов по Украине с начала года. Были атакованы Киев, Харьков, Одесса, Николаев и ряд других регионов страны. О произошедшем сообщают украинские и российские военные корреспонденты, а также региональные источники.

Начиная с полуночи украинские города подверглись продолжительной атаке, продолжавшейся около пяти часов. По предварительным данным, удар стал одним из наиболее интенсивных как минимум с начала текущего года. Главной целью атаки являлась украинская столица — Киев. Об этом сообщают военные корреспонденты, в том числе телеграм-канал «Первый Харьковский», а также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По имеющимся сведениям, в направлении Киева было выпущено несколько десятков ракет различных типов: более 30 баллистических «Искандеров», 7 гиперзвуковых «Цирконов», ракеты «Кинжал», Х-101 и «Калибр». Помимо этого, в атаке были задействованы сотни беспилотных летательных аппаратов — «Бандероль», «Герань-2», а также реактивные модификации «Герань-3» и «Герань-5».

По данным источников, украинская система противовоздушной обороны поначалу не реагировала даже на беспилотники — предположительно, экономя боезапас в ожидании ракетных пусков. Впоследствии в сети появились видеозаписи с американскими противоракетами PAC-3 зенитно-ракетного комплекса Patriot. Согласно имеющимся данным, в ходе попытки перехвата ракеты ПВО поразили жилой многоэтажный дом в центре Киева, а также территорию Киево-Печерской лавры. Сообщается также о попадании в киностудию имени Довженко. Украинские источники подтвердили, что возгорание на территории лавры стало следствием удара украинской же противоракеты, хотя ряд источников допускает версию об умышленном поражении объекта.

Телеграм-канал «Резидент», аффилированный с Офисом президента Украины, опубликовал видео момента падения противоракеты в центре столицы.

По имеющимся данным о траекториях запуска, среди целей атаки были военно-промышленные объекты: завод «Артём», судоремонтный завод в Киеве, бывший химический завод «Радикал», завод «Аналитприлад», а также бывший завод «Реле и автоматика». Под удар, по всей видимости, попала и ТЭЦ-5, обеспечивавшая электроснабжение около 140 тысяч абонентов, и военная авиабаза «Мадяр». В общей сложности прилёты зафиксированы в 16–20 точках только в Киеве. Уничтожены крупный военный склад и логистический терминал «Новой Почты» в Жулянах.

Также поступают сведения об ударах по двум колл-центрам: в результате пожаров уничтожены документация и оборудование. Сожжена стоянка военной техники. По предварительной информации, частично поражена подземная сеть бункеров СБУ и НАТО. Источники сообщают, что из-под завалов начали извлекать и эвакуировать на Запад ряд высокопоставленных лиц.

Атака не ограничилась Киевом. Удары были нанесены по Харькову, Николаеву, а также по Харьковской, Сумской и Черниговской областям. В Сумской области целями стали логистический узел и резервные позиции украинских вооружённых сил в районе Шостки и Кролевца. В Черниговской области атакованы Смела и областной центр. Кроме того, прилёты фиксировались в Полтавской, Одесской, Черкасской областях и на оккупированной части Запорожской области. В Одессе при запуске украинской ракеты «Фламинго» в направлении Крыма произошла нештатная ситуация, повлёкшая детонацию четырёх боеприпасов.

Телеграм-канал «Первый Харьковский» также отметил, что западные OSINT-аналитики, имеющие доступ к радарным данным и спутниковым снимкам, на этот раз не анонсировали атаку заблаговременно — в отличие от предыдущих случаев, когда характеристики ударов становились известны до их начала.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2