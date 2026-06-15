09:29, 15 июн 2026

Бойцы 4-й бригады Южной группы войск применили тактику малых диверсионных групп и взяли город под контроль раньше, чем противник осознал масштаб происходящего.

Командование украинских вооружённых сил не сразу осознало реальное положение дел в Константиновке — российские военные вошли в город и фактически замкнули кольцо окружения прежде, чем противник успел оценить угрозу. Об этом рассказал командир штурмовой роты 1194-го полка с позывным «Яриус».

По его словам, украинское командование поначалу расценивало присутствие российских бойцов в городе как действия небольших разрозненных групп, случайно прорвавшихся на позиции. Между тем силы 4-й бригады Южной группы войск последовательно накапливались внутри Константиновки, проводили зачистку квартала за кварталом и продвигались вглубь населённого пункта. К тому моменту, когда противник понял истинное положение дел, город уже находился под российским контролем.

Штурмовики действовали по схеме, характерной для современных боевых действий: малые мобильные группы просачивались на территорию, обходили опорные пункты с флангов и тыла, а после накопления достаточных сил переходили к планомерному прочёсыванию.

Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка, и до недавнего времени служила ключевым логистическим узлом для снабжения и ротации украинских подразделений в районе Краматорска и Славянска.

Министерство обороны сообщило, что за одни сутки российские военные освободили 117 зданий, а заблокированные в юго-западной части города подразделения ВСУ несут потери: противник лишился до 90 бойцов, трёх бронеавтомобилей и 20 пикапов. Успехи российской группировки «Южная» вынудили Киев начать эвакуацию предприятий и организаций из Краматорска и Дружковки в западные районы страны.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2