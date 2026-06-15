Реакция ВСУ стоила свеч: "Боже, боже, боже. Там гриб с километр. Ядерный?"

09:37, 15 июн 2026

Российские военные нанесли комбинированный удар по мосту в Затоке — единственной транспортной и железнодорожной артерии, связывающей страны НАТО с югом Украины. В ход пошли дроны «Герань», «Искандеры» и тяжёлые авиабомбы. В сети появились видеозаписи с огромным грибовидным облаком дыма.

Российские вооружённые силы нанесли скоординированный ракетно-дроновый удар по мосту в Затоке Одесской области. Об этом сообщают военные блогеры и координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По имеющимся сведениям, атака произошла в ходе продолжающейся серии ударов по логистической инфраструктуре Украины.

Переправа в Затоке представляет собой единственный транспортный и железнодорожный коридор, соединяющий государства — члены Североатлантического альянса с южными регионами Украины. Предыдущий удар по этому объекту, по имеющимся данным, российская сторона наносила в декабре 2025 года. На этот раз в атаке были задействованы барражирующие боеприпасы «Герань», оперативно-тактические комплексы «Искандер» — всего за время специальной военной операции по объекту было выпущено более 45 таких ракет — а также тяжёлые авиационные бомбы серии ФАБ.

В сети распространились видеозаписи момента удара: столб дыма поднялся на несколько километров вверх, образовав характерную грибовидную форму. Среди пользователей украинских ресурсов появились версии о применении боеприпаса особой мощности — вплоть до предположений о ядерном характере взрыва. По оценкам ряда наблюдателей, речь может идти о применении фугасной авиабомбы ФАБ-9000, которую официально последний раз использовали в период Афганской войны, либо о ФАБ-5000 — её применяли единожды после боёв за Мариуполь, по штабу командования ВСУ в Константиновке.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в результате атаки железнодорожное полотно моста было разрушено практически полностью. По его словам, удары по объекту наносились на протяжении всей весны, и к концу мая переправа была выведена из строя в значительной мере. Помимо этого, повреждения получил мост в районе Маяков той же области. Удары по транспортной инфраструктуре продолжаются также в Шостке, Днепропетровске, Павлограде и Харькове.

Военный блогер канала «Оборонка» поделился мнением относительно причин интенсивности текущей атаки. По его мнению, одним из поводов могла послужить атака украинских сил на мост в Джанкое, которая потребовала ответных действий. Блогер также указал на системный характер российских ударов: они, как правило, либо носят ответный характер, либо приурочены к определённым событиям.

Полковник в отставке Аслан Нахушев допускает, что российские военные могут реализовать сценарий, который он охарактеризовал как информационно-психологическую блокаду логистики фронта — аналогичную той, что ранее применялась в отношении Крыма, однако в значительно более масштабном исполнении. По его словам, для этого потребуется уничтожение семи мостов через Днепр, что существенно осложнит снабжение украинских сил на левом берегу реки.

На этом фоне заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Москва и Минск готовы задействовать весь имеющийся арсенал для обеспечения безопасности Союзного государства, включая ядерное оружие. По его словам, это обусловлено продолжающимся наращиванием присутствия сил НАТО у границ России и Белоруссии. В МИД России также подчеркнули, что российское тактическое ядерное оружие не представляет угрозы для США, и настаивают на выводе американского вооружения из Европы. В украинских изданиях ранее появлялись публикации о том, что Москва рассматривала возможность применения тактического ядерного удара по украинской территории в целях прорыва линии фронта.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2