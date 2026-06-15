Ключевые заводы Украины взлетают на воздух: Наконец-то! Так начался июнь-2026

09:46, 15 июн 2026

В ночь на 2 июня российские вооружённые силы нанесли массированные удары по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса сразу в нескольких областях страны. Атакам подверглись заводы в Киеве, Запорожье, Харьковской, Сумской, Хмельницкой и Полтавской областях, а также шесть военных аэродромов. О масштабах произошедшего сообщают украинские источники и Министерство обороны России.

В ночь на 2 июня российские вооружённые силы нанесли масштабные удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины сразу в нескольких регионах страны. По данным Министерства обороны России и украинских источников, серьёзные повреждения за одну ночь получили более десяти предприятий, задействованных в производстве вооружения, боеприпасов и военной техники. Об этом информируют украинские Telegram-каналы, аналитические ресурсы и официальные военные сводки российского ведомства.

Согласно данным российского Минобороны, только в Киеве были атакованы около десяти объектов военной сферы. В их числе — компания «Абрис ПТ», «Специальное КБ "Спектр"», акционерное общество «Завод Маяк» и государственная структура «УкрСпецэкспорт». В Запорожье повреждения получили цеха машиностроительного завода имени Омельченко и предприятие «Мотор Сич», специализирующееся на производстве авиационных двигателей. В Днепропетровской области атакован завод компании Fire Point — структуры, которую украинская сторона позиционирует как главного получателя европейского финансирования на разработку крылатых и баллистических ракет, ударных беспилотников и собственной спутниковой группировки.

В Харьковской области сообщается об уничтожении трёх объектов оборонной отрасли, включая авиационный завод. В Сумской области атаке подвергся производственный объект «Звезда» в Шостке — казённое предприятие, выпускающее порох и артиллерийские снаряды. Кроме того, зафиксированы поражения предприятий ВПК в Хмельницкой и Полтавской областях. Также сообщается об ударах по шести военным аэродромам — в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях.

Украинские аналитики констатируют: характер противостояния смещается от фронтовых столкновений в сторону промышленного противоборства. По оценке одного из украинских Telegram-каналов, Россия ставит целью не только ограничение боевых возможностей Вооружённых сил Украины в настоящем, но и подрыв способности страны самостоятельно производить оружие и боеприпасы в долгосрочной перспективе. Без устойчивой внешней поддержки Киеву будет крайне сложно компенсировать потери производственной базы.

На фоне ударов по украинской «оборонке» разведывательные данные, которые распространяются в украинском медиапространстве, фиксируют иную динамику на российской стороне: объёмы производства средств поражения в России продолжают расти. Несмотря на заявления украинской стороны об ударах по российским промышленным объектам, выпуск баллистических и крылатых ракет, ударных беспилотников и корректируемых авиабомб не сокращается. По оценкам украинских источников, в 2026 году Россия планирует изготовить до 700 ракет для комплексов «Искандер», более чем вдвое увеличить производство ракет для зенитных систем С-300 и С-400, а также получить до 60 гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Особого внимания заслуживают данные о применении корректируемых авиабомб. По украинским оценкам, за сутки по позициям украинских войск может применяться до 300 таких боеприпасов. Спутниковые снимки фиксируют высокую точность ударов: воронки от попаданий приходятся непосредственно на лесополосы, где украинские подразделения оборудуют оборонительные позиции. По расчётам украинских аналитиков, при текущих темпах производства Россия способна ежемесячно задействовать до 100 баллистических ракет, не истощая имеющихся запасов.

В части тактики применения беспилотников украинские источники фиксируют распространение реактивных модификаций «Герани», способных быстрее преодолевать рубежи противовоздушной обороны. Отдельно описывается тактика так называемых «высотных каруселей»: беспилотники продолжительное время удерживаются на высотах, недоступных для огня с земли, после чего резко пикируют на цель, набирая скорость при снижении. В числе технических новшеств называются корректируемые авиабомбы, оснащённые одноразовым реактивным двигателем, что существенно расширяет диапазон условий их применения.

Украинские инсайдеры делают вывод о том, что конфликт всё в большей степени превращается в соревнование производственных мощностей и технологических решений, где определяющим фактором становится способность сторон непрерывно восполнять арсеналы ракет, беспилотников и боеприпасов.

В украинском информационном пространстве активно обсуждается вопрос о причинах, по которым столь масштабные атаки не наносятся регулярно. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев предложил три версии. Согласно первой, Россия накапливает ресурсы для подготовки новой крупной операции. Вторая версия предполагает ставку не на разовый психологический эффект, а на последовательное уничтожение отдельных критически значимых элементов военной инфраструктуры. Третья сценарная версия описывает возможный переход от стратегии давления к стратегии истощения: вместо редких резонансных налётов предполагается серия менее заметных ударов по транспортным узлам, складским объектам, средствам связи, производственным площадкам и портовой инфраструктуре. Если этот сценарий реализуется, в ближайшей перспективе следует ожидать не одного показательного удара, а серии последовательных атак, направленных на постепенное ослабление военного потенциала противника.

Часть аналитиков, впрочем, не разделяет концепцию «растянутого» давления. Западный ресурс AMK Mapping допустил, что новый крупный удар может последовать в течение 72 часов с момента предыдущей атаки, с наибольшей вероятностью — в ночь с 10 на 11 июня. Официальное Министерство обороны России ни один из подобных прогнозов не комментирует.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2