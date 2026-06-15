Срочные новости: После звонка Путина Иран официально заключил "супер-сделку" с Трампом. США признали капитуляцию и "сдали Израиль"

09:55, 15 июн 2026

Вашингтон и Тегеран достигли соглашения о прекращении боевых действий на всех фронтах Ближнего Востока. Документ из 14 пунктов охватывает военный, экономический и ядерный блоки. Очная церемония подписания запланирована на 19 июня в Женеве. Израиль заявил, что не считает себя связанным ливанским разделом соглашения.

США и Иран объявили о заключении меморандума о взаимопонимании, который предусматривает немедленное и постоянное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке. Первым о договорённостях сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, выступивший в роли одного из главных переговорщиков. Информацию подтвердили как американская, так и иранская стороны.

Соглашение было оформлено в онлайн-формате. Очная церемония подписания запланирована на 19 июня в Швейцарии. В переговорном процессе принимали участие Катар, Саудовская Аравия и Турция — Шехбаз Шариф отдельно выразил этим государствам благодарность за посреднические усилия.

Президент США Дональд Трамп после объявления о сделке призвал мировое судоходство возобновить движение через Ормузский пролив и заявил о намерении снять блокаду с иранских портов. Реакция рынков последовала незамедлительно: стоимость нефти марки Brent впервые с 10 марта опустилась ниже отметки 84 доллара за баррель.

Государственное телевидение Исламской Республики Иран, в свою очередь, опубликовало собственную трактовку произошедшего, заявив, что Вашингтон был вынужден поставить подпись под документом об окончании войны против Ирана и так называемого «фронта сопротивления».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс расценил итоги переговоров как крупный успех американской дипломатии и высказал мнение, что достигнутые договорённости способны переформатировать ближневосточный регион на несколько десятилетий вперёд. Очная церемония подписания в Женеве пройдёт с участием главного переговорщика Ирана Мохаммада Багхера Галибафа и министра иностранных дел страны Аббаса Арагчи, которые встретятся с Вэнсом. Об этом сообщает The New York Times.

Примечательно, что подписание документа состоялось в день рождения Трампа — и сразу после телефонного разговора американского президента с президентом России Владимиром Путиным, который лично поздравил главу Белого дома.

Что вошло в соглашение

Иранское агентство Mehr опубликовало проект меморандума о взаимопонимании между двумя странами. Документ включает 14 пунктов, охватывающих три ключевых направления: военное, экономическое и ядерное.

В военном блоке зафиксированы: немедленное и бессрочное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан; обязательство Вашингтона не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской Республики; вывод американских войск из районов, граничащих с Ираном; открытие Ормузского пролива для международного судоходства; а также полное снятие морской блокады в течение 30 дней.

В рамках экономического блока предусмотрены: приостановка санкций на продажу иранской нефти; разблокировка 24 миллиардов долларов замороженных иранских активов; обязательство США и их союзников представить планы по восстановлению иранской инфраструктуры на общую сумму не менее 300 миллиардов долларов. При этом оговорено, что финальный этап переговоров не начнётся прежде, чем будет разблокирована половина замороженных средств, приостановлены нефтяные санкции и снята морская блокада.

Ядерный блок предполагает 60-дневный переговорный период, в ходе которого стороны обсудят полное снятие первичных и вторичных санкций против Тегерана, прекращение действия резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ. Иран берёт на себя обязательство не разрабатывать ядерное оружие. США, в свою очередь, обязуются не вводить новых санкций и не наращивать военное присутствие в регионе в период переговоров. Итоговое соглашение по результатам 60-дневного периода должно быть закреплено резолюцией Совета Безопасности ООН, а для контроля за его исполнением предусмотрено создание специального надзорного механизма.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Гарибабади, окончательное соглашение будет включать также вопросы восстановления и экономического развития страны.

Как Израиль пытался сорвать переговоры

Переговорный процесс оказался под угрозой срыва после удара израильских вооружённых сил по южным пригородам Бейрута. По данным иранского агентства Fars, Тегеран в ответ отменил запланированные переговорные сессии и приступил к подготовке ответного удара по Израилю. В последний момент Вашингтон пошёл на ряд существенных уступок: США гарантировали территориальную целостность Ливана, согласились на вывод израильских сил с ливанской границы и объявили о немедленном прекращении морской блокады.

Кроме того, было согласовано, что правовые механизмы прохода через воды Персидского залива будут регулироваться совместно Ираном и Оманом. После получения этих гарантий Иран отказался от планов проведения военной операции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по данным израильской газеты «Маарив», сообщил Трампу, что Армия обороны Израиля не намерена покидать территорию Ливана, а сам Тель-Авив не считает себя связанным ливанским разделом американско-иранского меморандума.

Уступки со стороны США в адрес Ирана, по имеющимся сведениям, включают сохранение территориальной целостности Ливана и вывод израильских войск от его границ. Государственное телевидение Ирана квалифицировало подписание соглашения как капитуляцию Вашингтона.

Меморандум — это перемирие, а не мир

Военный корреспондент РИА Новости Сергей Шилов обратил внимание на принципиальный характер подписанного документа: по его словам, речь идёт именно о перемирии, а не о полноценном мирном договоре. Эксперт подчеркнул, что все стороны конфликта продолжают военные приготовления — Иран укрепляет подступы к своим ядерным объектам, тогда как Соединённые Штаты, по имеющимся данным, прорабатывают варианты захвата острова Харк и размещения систем HIMARS для возможного применения по береговой линии.

Внутри самого Ирана меморандум встретил открытое сопротивление. Консервативные круги и Корпус стражей исламской революции расценивают документ как капитуляцию умеренного правительства, считая его потенциальной ловушкой: разморозка активов, по их мнению, лишь откладывает угрозу смены власти в Тегеране, но не устраняет её.

Израиль также выступает категорически против достигнутых договорённостей. Официальный Тель-Авив настаивал на том, чтобы США воздержались от разморозки иранских активов, рассчитывая на ликвидацию теократического режима в Тегеране.

Неожиданную позицию заняла и Сирия. Дамаск объявил об отказе участвовать в боевых действиях против «Хезболлы» на территории Ливана — и произошло это вскоре после встречи сирийского лидера Ахмада аш-Шараа с президентом Трампом. Сирийская сторона дала понять, что новые власти страны не намерены воевать в чужих интересах, несмотря на тяжёлое экономическое положение и накопившиеся исторические претензии.

Шилов резюмировал: с учётом предшествующей истории конфликта — взаимных ракетных ударов и ликвидации участников переговоров — ситуация может вновь обостриться в любой момент. По его оценке, 60-дневный переговорный период по ядерному досье рискует превратиться в обратный отсчёт до нового витка эскалации. Очная церемония подписания меморандума в Женеве запланирована на 19 июня.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2