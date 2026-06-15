В НАТО паника: Россия показала "красную кнопку". В космосе. Небо "ослепло" за секунды. Новое чудо-оружие

10:11, 15 июн 2026

Американские аналитики зафиксировали серию аномальных сбоев GPS-сигнала над Европой и Атлантикой. По их данным, источником помех может быть российский спутник системы раннего предупреждения.

Западные эксперты предполагают, что Россия провела испытания космического оружия радиоэлектронной борьбы — об этом сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на результаты нового американского исследования.

Согласно опубликованным данным, специалисты зафиксировали несколько эпизодов резкого и одновременного снижения уровня радиосигнала. Каждый из инцидентов продолжался не более десяти секунд, однако охватывал колоссальную территорию: аномалия наблюдалась в диапазоне от Испании до польских границ, а её отголоски прослеживались через весь Атлантический океан вплоть до берегов Канады.

Авторы доклада пришли к выводу, что подобный географический масштаб исключает наземные мобильные станции как источник подавления сигнала. По их заключению, воздействие велось непосредственно с околоземной орбиты. Характер инцидентов, по мнению исследователей, указывает не на случайные технические неполадки, а на целенаправленные испытания высокотехнологичных систем.

В качестве вероятного инструмента западные аналитики называют российский спутник «Космос 2546». Официально он входит в состав системы предупреждения о ракетном нападении и предназначен для отслеживания запусков баллистических ракет. Однако в западных ведомствах допускают, что реальный круг задач аппарата значительно шире его декларируемых функций.

Исследование фиксирует закономерность: в момент каждого зарегистрированного сбоя в зоне видимости неизменно находился хотя бы один спутник из российской орбитальной группировки. При этом частота создаваемых помех была намеренно смещена относительно стандартного диапазона GPS — настолько точно, чтобы не спровоцировать полного коллапса навигационных систем в европейских странах, но при этом продемонстрировать технические возможности комплекса.

По оценке авторов доклада, даже кратковременное прицельное воздействие на спутниковые частоты способно нарушить работу навигационных сервисов, торговых площадок, аграрного сектора и энергетических объектов. Несмотря на то что стратегически важные инфраструктурные узлы в США и Евросоюзе располагают резервными каналами связи, космический сегмент, по мнению экспертов, остаётся уязвимым перед возможностями российских систем радиоэлектронной борьбы.

В случае перехода ситуации в критическую фазу, указывают исследователи, подобные технологии могут быть задействованы в значительно большем масштабе. Daily Express, в свою очередь, цитирует оценку, согласно которой речь идёт об оружии, способном погрузить экономику западных стран в состояние хаоса.

Достоверность утверждений британского издания независимой проверке не поддаётся. Официальных комментариев от российской стороны по данной публикации не поступало.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2