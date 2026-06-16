Катастрофа на Донецком фронте. ГШ трубит отступление. Оборона разбита. Лиман пал: "Темп продвижения ВС России ушёл в минус"

09:13, 16 июн 2026

Обстановка на нескольких участках линии боевого соприкосновения по состоянию на середину июня 2026 года остаётся крайне тяжёлой. На Лиманском, Купянском и Донецком направлениях зафиксированы потеря населённых пунктов, разрушение логистических маршрутов и начало принудительной эвакуации гражданского населения и промышленных объектов. Об этом сообщают украинский полковник сил специальных операций Владимир Антонюк, telegram-канал «Военкоры Русской Весны» и ряд OSINT-источников.

Лиманское направление: переправы уничтожены, резервы исчерпаны

На Лиманском направлении продолжается встречное противостояние, в котором обе стороны стремятся удержать тактическую инициативу. По словам полковника ССО ВСУ Владимира Антонюка, российские подразделения реализуют последовательный план овладения городом, первым этапом которого является уничтожение украинских маршрутов снабжения.

Переправы через Северский Донец последовательно выводились из строя. Южный маршрут и переправа на направлении Славянска стали физически непригодны для использования в результате ударов российской армии. Единственный сохранившийся участок, пригодный для наведения переправы, находится в районе населённого пункта Маяки, однако он регулярно подвергается авиационным ударам. Переброска отдельного зенитного ракетного полка для прикрытия этого участка, по оценке украинского офицера, существенного результата не дала — противодействие российским корректируемым авиабомбам остаётся ограниченным.

Второй элемент российского сценария — охват города штурмовыми группами с нескольких сторон одновременно. С южного направления подразделения вышли к городским кварталам, однако перенаправили усилия на продвижение в прилегающих лесных массивах. С востока российские штурмовые группы продвинулись вглубь жилой застройки приблизительно на километр. Наиболее неожиданным, по словам Антонюка, стало продвижение с севера: из района Дробышева штурмовые группы достигли микрорайона Заводской.

В ответ украинское командование 3-го армейского корпуса в срочном порядке направило на этот участок 3-й разведывательный батальон — по оценке самого же украинского офицера, одно из наиболее боеспособных подразделений в распоряжении корпуса. Батальону удалось расширить зону неопределённого контроля в северной части города и в восточных кварталах.

Попытки украинских подразделений перейти в наступление из Коровьего Яра и Карповки результата не принесли. Главной причиной Антонюк называет нехватку резервов: если прежде украинское командование могло оперативно перебрасывать целые бригады, то в текущих условиях речь идёт об отдельных батальонах. На этом направлении, в частности, было задействовано подразделение в составе 27-го пограничного отряда из Харьковской области. Несмотря на то что передовые отряды ВСУ частично достигли Шандриголово, наступление было остановлено и отброшено.

Купянское направление: плацдарм сокращается, города уходят

По оценке украинского полковника, положение на Купянском направлении характеризуется как ещё более тяжёлое. За последнюю неделю плацдарм на восточном берегу сократился, прежде всего в его северной части. Российские войска полностью вытеснили украинские подразделения из Кучеровки и завершают зачистку позиций в районе Петропавловки. Наступление продолжается и в районе Купянска-Узлового.

На западном берегу ситуация также осложнилась: украинские подразделения оставили Радьковку и северные пригороды Купянска. Российские войска также наносят удары из Двуречного. Эти события дополнительно растягивают украинские силы на данном участке, сокращая возможности для манёвра всей группировки на Оскольском направлении.

При этом поступают видеозаписи, на которых российские военнослужащие фиксируются свободно перемещающимися в Купянске-Узловом и прилегающих населённых пунктах — вопреки официальным заявлениям украинской стороны о полном контроле над городом.

Отдельного внимания заслуживает распространяемая украинскими источниками статистика по темпам продвижения. Ряд OSINT-мониторов сообщал, что среднесуточное продвижение российских войск в период с 10 по 13 июня 2026 года составило минус 1,35 квадратного километра в сутки, а общее изменение за период — минус 5,3 квадратного километра. Вместе с тем эти данные не учитывают характер текущих боёв: в указанный период активные действия велись на хорошо укреплённых участках фронта, что объективно замедляет линейные показатели продвижения.

Донецкий фронт: Константиновка в кольце, Краматорск готовится к эвакуации

На Донецком направлении положение украинской стороны оценивается как критическое. Особенно тяжёлая обстановка складывается на Константиновском, Дружковском, Славянском и Краматорском участках.

В Константиновке украинские подразделения оказались в окружении. По данным «Военкоров Русской Весны», 103-й полк российских войск закрепился в северо-западной части города. Активное продвижение фиксируется в районе Красного Городка. Штурмовые действия продолжаются в Николаевском, Бельгийском, Центральном и Цинковом районах города. Российская сторона наращивает применение БПЛА на этом участке, переброска дополнительных расчётов операторов беспилотников уже осуществляется.

На фоне развития ситуации в Константиновке украинская сторона начала подготовку к возможной потере Славянско-Краматорской агломерации. По информации Министерства обороны России, Киев рассматривает сценарий утраты Константиновки, Дружковки и Краматорска.

Из Краматорска уже ведётся срочная эвакуация. Быстрое продвижение группировки войск «Юг» вынудило начать вывоз предприятий, документации и оборудования. Принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из города осуществляется с 9 июня 2026 года.

Основные производственные мощности Краматорского завода тяжёлого станкостроения вместе с 3,5 тысячами сотрудников уже вывезены на запад Украины. Готовится эвакуация Старокраматорского машиностроительного завода, на котором производятся стволы для крупнокалиберной артиллерии. Также рассматривается принудительная эвакуация Новокраматорского машиностроительного завода, занимавшегося ремонтом и восстановлением бронетехники.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2