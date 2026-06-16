"Война, будем откровенны, идёт не по сценарию": Виновных раскрыли. Такого от Лукашенко не ожидали – шокирующее заявление об обмане Путина
09:19, 16 июн 2026
Александр Лукашенко дал развёрнутое интервью журналистам, в котором рассказал о переговорах вокруг вывода российских войск из Киева, назвал организаторов срыва мирных договорённостей и прокомментировал угрозы открытия белорусского фронта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистам высказался о ходе военных действий на Украине, раскрыл, по его словам, данные военной разведки относительно белорусского участка границы, а также назвал стороны, которые, по его мнению, сорвали мирные переговоры в начале конфликта.
По словам Лукашенко, в первые месяцы войны международное сообщество в целом воспринимало ситуацию как близкую к завершению в пользу России — российские войска находились под Киевом, и, по оценке белорусского президента, положение Украины выглядело критическим. Однако затем, как утверждает Лукашенко, ряд политиков обратился к Путину с просьбой отвести войска и заключить мирное соглашение.
Говоря о том, кто именно выступил посредником и впоследствии, по его словам, не выполнил взятых на себя обязательств, Лукашенко назвал неожиданных, по его характеристике, участников: Ватикан и еврейское лобби. Именно они, как заявил президент Белоруссии, от имени Зеленского заверяли в готовности Киева к миру.
Отдельно Лукашенко остановился на заявлениях украинской стороны о возможном открытии белорусского направления. По его словам, у Украины не хватает личного состава даже для поддержания активности на действующей линии соприкосновения, что исключает возможность переброски дополнительных сил к белорусской границе. Единственным инструментом давления на Белоруссию в этом сценарии он назвал беспилотники, способные атаковать гражданскую инфраструктуру.
Ранее военные эксперты и представители структур сопротивления также фиксировали отсутствие значимого наращивания украинской группировки вблизи белорусской границы. По имеющимся данным, немногочисленные подразделения, находящиеся там, направлены туда избирательно и активных боевых задач не выполняют.
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