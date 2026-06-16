Главное к утру 16 июня. Русский ход в танкерной войне. "Набиуллина сбежала из России". Жесточайший ад в Киеве

09:33, 16 июн 2026

Британские военные остановили танкер Smyrtos под флагом Камеруна в Ла-Манше — аналитики предупреждают о возможном ответе Москвы. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пропустила ПМЭФ из-за болезни, но Кремлю пришлось опровергать слухи о её побеге. Украина пережила один из самых массированных комбинированных ударов за последние месяцы — пять часов непрерывных атак по Киеву, Харькову, Одессе и Днепру.

В течение одних суток в информационном пространстве сошлись три события, каждое из которых вызвало широкий резонанс: перехват нефтяного танкера британскими вооружёнными силами в Ла-Манше, вынужденные объяснения Кремля по поводу отсутствия Эльвиры Набиуллиной на крупнейшем экономическом форуме страны и масштабный ракетно-дроновый удар по украинским городам, который военные обозреватели называют одним из самых интенсивных за последние месяцы. О каждом из этих эпизодов — по порядку.

Танкер в Ла-Манше: британская акция и возможный ответ Москвы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер публично заявил, что отдал приказ вооружённым силам перехватить нефтяной танкер, связанный, по данным британской стороны, с Россией. Операция продолжалась около шести часов. В ней были задействованы военные вертолёты Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat, самолёты морской разведки P-8 Poseidon ВВС Великобритании, а также военно-морские суда.

Речь идёт о танкере Smyrtos, который ходит под флагом Камеруна. По данным открытого морского трекера Marine Traffic, 5 июня судно вышло из порта Усть-Луга в Ленинградской области. Конечная точка маршрута в открытых источниках не фигурирует. После остановки танкер был временно направлен к якорной стоянке у южного побережья Англии.

На фоне этих событий в экспертном сообществе начали активно обсуждать возможную реакцию российской стороны. Ряд аналитических Telegram-каналов напомнил, что схожие сценарии прорабатывались ещё в начале года, когда обострилось противостояние вокруг танкерного флота. Среди рассматривавшихся вариантов упоминались как усиление охранного сопровождения гражданских судов, так и более жёсткие асимметричные меры.

В качестве показательного прецедента приводится эпизод апреля текущего года: тогда через Ла-Манш прошли два танкера под охраной фрегата «Адмирал Григорович». Британские военные суда следовали за ними, однако на перехват не выходили. По оценкам ряда аналитиков, присутствие боевого корабля кардинально изменило характер ситуации.

Авторы канала «Военная хроника» высказали предположение, что систематические инциденты с российскими танкерами могут повлечь за собой принципиально иной характер ответных действий Москвы. Канал «Рыбарь» в своих публикациях указывал, что внутриполитическое давление на Стармера нарастало на протяжении длительного времени, а демонстративное задержание судна в Ла-Манше могло быть рассчитано на внутреннюю аудиторию.

Telegram-канал «Дневник разведчика» упоминал среди прорабатываемых вариантов оснащение российских торговых судов крупнокалиберным стрелковым вооружением и мобильными торпедными установками. В числе наиболее жёстких сценариев называлось потопление британских торговых судов в ответ на каждый захваченный российский танкер, а также нанесение ущерба подводной кабельной инфраструктуре, соединяющей Великобританию с остальным миром. Следует подчеркнуть, что эти сведения распространялись в формате аналитических предположений, а не официальных заявлений.

Параллельно в европейском экспертном пространстве усилилось обсуждение экологических рисков, связанных с эксплуатацией танкеров в условиях санкционного режима. В конце февраля организация Greenpeace представила доклад, моделирующий сценарий крупного разлива нефти в Балтийском регионе. Ряд наблюдателей расценил этот доклад не только как экологический сигнал, но и как элемент давления на политических участников ситуации.

Таким образом, европейские правительства оказались перед непростым выбором: массовые задержания судов способны спровоцировать перебои в логистике и рост цен на энергоносители, тогда как воздержание от подобных мер вызывает критику сторонников последовательного санкционного курса. Именно в этом контексте многие наблюдатели рассматривают инцидент со Smyrtos как очередной эпизод продолжающегося противостояния на морских коммуникациях, последствия которого в полной мере проявятся позднее.

Набиуллина на больничном: почему Кремль был вынужден давать объяснения

Отсутствие председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на Петербургском международном экономическом форуме неожиданно стало одной из наиболее обсуждаемых тем в медиапространстве. Официальная причина — болезнь. Кроме того, глава Центробанка не появилась и на последующей конференции НАУФОР.

Тем не менее официальное объяснение не остановило волну домыслов. В социальных сетях начали стремительно распространяться разнообразные версии происходящего. Особенно активно ситуацию использовали украинские ресурсы, публиковавшие материалы с утверждениями о том, что Набиуллина якобы покинула Россию. Эти сообщения сопровождались разнообразными политическими интерпретациями.

Происходящее потребовало реакции на уровне президентской пресс-службы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что люди болеют, и подобный факт не должен служить основанием для конспирологических построений. По его словам, в сложившейся ситуации нет ничего из ряда вон выходящего.

Политический обозреватель Дмитрий Дризе обратил внимание на специфический контекст: по его словам, представители высшего государственного руководства практически никогда официально не выходят на больничный. Именно эта нетипичность, по мнению журналиста, и спровоцировала столь заметный интерес к отсутствию руководителя регулятора. «Простые люди действительно иногда болеют, но высокие чиновники — в исключительных случаях», — написал Дризе, указав, что не может припомнить ни одного аналогичного случая в рамках современной российской властной вертикали.

Дополнительную дискуссию инициировал экономист Михаил Хазин. По его версии, Набиуллина могла сознательно избегать участия в форуме, чтобы не отвечать на острые вопросы о состоянии российской экономики. Хазин отметил, что центральной темой ПМЭФ был заявлен устойчивый экономический рост, однако конкретных механизмов перехода к такому росту в дискуссиях, по его словам, озвучено не было.

Эксперт охарактеризовал общую экономическую ситуацию как нарастающую по напряжённости, а происходящие в ней процессы — как ускоряющиеся. По его оценке, времени для исправления накопленных проблем остаётся всё меньше, а вопросы к финансово-экономическому блоку власти будут продолжать усиливаться. В этом свете, считает Хазин, неожиданное отсутствие главы Центробанка воспринимается острее, чем в любой другой момент.

Пять часов ударов: что происходило в Киеве и других регионах

Одним из ключевых событий дня стала масштабная атака с применением ракетного и беспилотного вооружения по территории Украины. По данным военных источников, основным направлением удара был Киев, по которому атаки продолжались на протяжении примерно пяти часов.

В публикациях военных обозревателей фигурирует широкий спектр применявшихся средств поражения: баллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Циркон», авиационные комплексы «Кинжал», крылатые ракеты семейств Х-101 и «Калибр», а также беспилотники серии «Герань». Авторы канала «Первый Харьковский» зафиксировали необычную деталь: западные OSINT-специалисты, которые нередко заблаговременно публикуют предупреждения об операциях подобного рода, на этот раз не сообщали точных данных о масштабах готовящегося удара.

По распространяемым данным, среди вероятных целей атаки называются завод «Артём», бывшие предприятия «Радикал», «Аналитприлад», «Реле и автоматика», а также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Также упоминалось возможное поражение подземных командных пунктов, однако значительная часть этих сведений официального подтверждения не получила.

Широкое распространение получили видеозаписи, демонстрирующие работу украинской системы противовоздушной обороны. В ряде публикаций утверждалось, что отдельные ракеты зенитных комплексов Patriot после неудачных попыток перехвата упали на городские кварталы. Украинские ресурсы подтвердили возникновение нескольких очагов возгорания, связанных с падением противоракет, хотя оценки их причин среди различных источников существенно расходятся.

Позднее появились видеозаписи, на которых было зафиксировано падение противоракеты в многоэтажный жилой дом, а также повреждения на территории Киево-Печерской лавры. Кроме того, сообщалось о попадании ракеты комплекса PAC-3 в здание киностудии имени Довженко. Украинские источники подтвердили, что возгорание на киностудии возникло в результате падения отечественной противоракеты, однако часть источников допускала, что удар мог быть целенаправленным. Военные корреспонденты «Первого Харьковского» указали на характерную закономерность: ракета зенитного ракетного комплекса не поражает цель, а поражает жилые объекты — по их словам, это уже наблюдалось на востоке Украины, однако из Киева подобные видеозаписи появились впервые.

Удары не ограничивались территорией столицы. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении целей в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Одесской и Черкасской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По интенсивности и охвату произошедшая атака, по оценкам ряда наблюдателей, стала одной из наиболее масштабных комбинированных операций как минимум с начала текущего года.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2