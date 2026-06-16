"Недопустимо и неправильно": Украина получила новое предупреждение от члена НАТО. По дронам ВСУ начнут бить с двух сторон?

09:40, 16 июн 2026

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен выразил протест в связи с систематическими инцидентами с украинскими дронами на финской территории и призвал Киев исключить риски для союзников по блоку.

Страны НАТО фиксируют всё больше инцидентов с украинскими беспилотниками, вторгающимися на их территорию. Глава оборонного ведомства Финляндии выступил с официальным заявлением, потребовав от Киева исключить подобные случаи. Об этом сообщил портал Euractiv.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что государства Северо-Атлантического альянса не должны ощущать угрозу со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов. По его словам, сложившаяся ситуация является «недопустимой и неправильной». Чиновник призвал украинскую сторону организовывать полёты дронов таким образом, чтобы страны, оказывающие поддержку Киеву, не подвергались никаким рискам.

Поводом для заявления послужили несколько инцидентов, зафиксированных финскими властями в мае 2026 года. Украинские беспилотники, предположительно направлявшиеся в сторону России, несколько раз приземлились на финской территории. Один из таких случаев повлёк за собой повышение уровня готовности силовых структур и временные ограничения в районе Хельсинки.

По данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, за последние три месяца вооружённые силы Украины нанесли не менее 11 подобных ударов по государствам, поддерживающим Киев. Помимо Финляндии пострадали Литва, Эстония, Латвия, Греция и Румыния.

В числе последних инцидентов — случай с румынским портом Констанца, куда отклонились морские дроны ВСУ. После этого временно исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ предложил Киеву оснастить беспилотники, запускаемые в акватории Чёрного моря, системой автоматического подрыва при приближении к территориальным водам страны в радиусе 12 морских миль.

Захарова, комментируя ситуацию в целом, отметила, что произошедшие события повлекли за собой правительственный кризис в Латвии, серьёзные логистические сложности в Финляндии и экологические последствия для ряда стран Восточной Европы. Она также указала, что впервые в истории альянса истребитель НАТО сбил беспилотник ракетой над территорией государства-члена блока.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2