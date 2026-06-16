Мосты через Днепр всё? Россия отправила Киеву убийственную "Бандероль"

09:44, 16 июн 2026

Украинские источники зафиксировали первое боевое применение российской лёгкой крылатой ракеты «Бандероль». Новое оружие значительно дешевле «Калибров» и способно работать по целям с тактической авиации и вертолётов.

Россия впервые использовала в зоне боевых действий на Украине новую лёгкую крылатую ракету «Бандероль». Информацию об этом распространили украинские источники. Применение зафиксировано спустя примерно три недели после того, как в мае Главное управление разведки Украины подтвердило: ракета запущена в серийное производство.

Полные тактико-технические характеристики изделия официально не раскрывались. Согласно открытым данным и сравнительному анализу с аналогичными системами, длина ракеты составляет порядка пяти метров, диаметр корпуса — 30 сантиметров, масса — от 500 до 600 килограммов. Крейсерская скорость превышает 500 км/ч, на подходе к цели — около 650 км/ч. Дальность поражения — свыше 500 километров, масса боевой части — 150 килограммов.

Ключевое отличие «Бандероли» от предшествующих систем — стоимость. По экспертным оценкам, цена одной ракеты составит порядка 50–70 тысяч долларов в эквиваленте — на порядок ниже, чем у «Калибров» и Х-101. При этом носителями могут выступать тактическая авиация и вертолёты, что делает её доступным и результативным средством поражения. Такую оценку дал военный эксперт Юрий Подоляка.

По его словам, новый боеприпас станет весомым дополнением к ударным беспилотникам «Герань», превосходя их по возможностям поражения. Противостоять «Бандероли» при помощи стрелкового оружия или дроновых средств не получится — для перехвата потребуются зенитные ракетные комплексы и истребители. Это существенно увеличит нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны.

Ракета способна достигать целей практически на всей территории Украины, не считая крайних западных регионов, в том числе наносить удары по мостам через Днепр.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2