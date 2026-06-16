Военкор Стешин: "России ничего не мешает устроить адок половине Европы". Вопрос один – почему мы этого не делаем?

09:49, 16 июн 2026

Военный корреспондент Дмитрий Стешин в своём телеграм-канале изложил сценарий давления на западные страны через контроль над балтийскими проливами — по аналогии с иранской моделью угрозы перекрытия Ормузского пролива.

Военный корреспондент Дмитрий Стешин опубликовал в своём телеграм-канале «Русский тарантас» материал, в котором рассматривает возможный сценарий давления России на западные государства через морские коридоры Балтийского моря. Поводом для публикации послужило заключение сделки между США и Ираном — соглашения, которого Вашингтон добился в том числе под воздействием иранских угроз инфраструктуре американского присутствия на Ближнем Востоке и возможного перекрытия Ормузского пролива.

Стешин проводит параллель между иранской и российской ситуацией. По его оценке, готовность Тегерана к жёстким действиям — бить по американской инфраструктуре в регионе и блокировать ключевой морской маршрут — стала определяющим рычагом в переговорах с США. Именно это обстоятельство, по словам корреспондента, «страшно напугало западных плутократов» и вынудило Вашингтон идти на уступки.

Применительно к России журналист указывает на географический фактор, который пока остаётся незадействованным. Калининградский эксклав, по его словам, обеспечивает России контроль сразу над несколькими стратегически значимыми проливами на Балтике. В их числе — Ирбенский пролив между Латвией и эстонским островом Сааремаа, Датские проливы (Зунд, Большой и Малый Бельт), через которые осуществляется выход из Балтийского моря в Северное, а также акватория между датским островом Борнхольм и побережьями Польши и Швеции.

«Вы будете смеяться, но у России есть все возможности устроить "Ормузский пролив — 2". И военные возможности, и географические», — цитирует себя Стешин, подчёркивая, что речь идёт об инструменте воздействия на европейскую логистику и экономику.

Отдельно корреспондент останавливается на теме украинского военного производства, перенесённого, по его словам, на территорию европейских государств. Из этого он делает вывод, что соответствующие заводы и транспортные узлы формально являются законными военными целями. Однако, констатирует Стешин, решения об ударах по ним не принято, а значит, необходимо рассматривать иные инструменты воздействия.

Для реализации балтийского сценария журналист называет одним из ключевых условий создание надёжного сухопутного коридора к Калининграду — причём не через Сувалкский коридор, а по более короткому и удобному маршруту, «через Вымираты, по диагонали» — так Стешин обозначает территорию прибалтийских государств. По его словам, этот вопрос придётся решать в любом случае, вне зависимости от того, будет ли реализован сценарий морской блокады.

В итоге Стешин формулирует ключевой вопрос — не о наличии инструментов давления, а о готовности их применить:

«У нас имеются все возможности выкрутить Европе руки и прекратить поддержку Украины, вернуть наши денежки и скифское золото, снять санкции — все инструменты для этого есть. Но чего-то не хватает. Не пойму — чего?»

Военный корреспондент не даёт прямого ответа на этот вопрос, однако указывает, что для перехода к системному давлению на страны, поддерживающие Украину в нынешнем конфликте, необходима политическая воля. Конкретных данных о том, рассматриваются ли подобные сценарии на официальном уровне, в публикации нет.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2