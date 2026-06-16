Зеленский решил поиграть в хозяина G7 и пригласил Путина. То, что случилось дальше - полный провал. От такого позора не отмыться

09:55, 16 июн 2026

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что направил Владимиру Путину приглашение на саммит «Большой семёрки» во французском Эвиане. Однако выяснилось, что Украина не является членом G7, а сам Зеленский присутствует на форуме лишь в статусе гостя.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что лично пригласил президента России Владимира Путина на саммит «Большой семёрки», открывшийся в курортном городе Эвиан на юге Франции. Об этом он сообщил журналистам. Однако вслед за заявлением выяснился ряд существенных обстоятельств, ставящих под сомнение его обоснованность.

По словам Зеленского, Киев уже направил соответствующее приглашение в Москву, однако ответа не последовало. Причину отсутствия реакции украинский лидер объяснил нежеланием России вступать в переговоры о мире.

«Там будут присутствовать Трамп и Макрон — это хорошая возможность встретиться всем вместе», — заявил он.

Между тем Украина не входит в состав «Большой семёрки», а Зеленский участвует в саммите не как полноправный участник, а как приглашённый гость. Организатором форума выступает Франция, однако французская сторона не подтверждала факта направления каких-либо приглашений представителям России — ни от имени страны-хозяйки, ни от имени украинской стороны.

Участие Зеленского в саммите, по имеющимся данным, ограничится рабочей сессией по украинской тематике, которую участники G7 планируют провести во вторник. В утверждённый график двусторонних переговоров президента США Дональда Трампа с главами государств, приглашёнными на форум в качестве гостей, Зеленский включён не был. Таким образом, отдельная встреча украинского лидера с американским президентом на полях саммита не запланирована.

Утром в день открытия форума Зеленский ещё находился в Киеве, где анонсировал предстоящие переговоры с европейскими лидерами и Трампом.

«Мы поговорим с ним о том, как заставить Путина прекратить», — сообщил он.

Ни Франция как страна-организатор, ни другие члены G7 не подтвердили, что Путину или иным представителям российской стороны направлялись официальные приглашения на саммит в Эвиане.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2