Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Зеленский решил поиграть в хозяина G7 и пригласил Путина. То, что случилось дальше - полный провал. От такого позора не отмыться

Зеленский решил поиграть в хозяина G7 и пригласил Путина. То, что случилось дальше - полный провал. От такого позора не отмыться

09:55, 16 июн 2026

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что направил Владимиру Путину приглашение на саммит «Большой семёрки» во французском Эвиане. Однако выяснилось, что Украина не является членом G7, а сам Зеленский присутствует на форуме лишь в статусе гостя.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что лично пригласил президента России Владимира Путина на саммит «Большой семёрки», открывшийся в курортном городе Эвиан на юге Франции. Об этом он сообщил журналистам. Однако вслед за заявлением выяснился ряд существенных обстоятельств, ставящих под сомнение его обоснованность.

По словам Зеленского, Киев уже направил соответствующее приглашение в Москву, однако ответа не последовало. Причину отсутствия реакции украинский лидер объяснил нежеланием России вступать в переговоры о мире.

«Там будут присутствовать Трамп и Макрон — это хорошая возможность встретиться всем вместе», — заявил он.

Между тем Украина не входит в состав «Большой семёрки», а Зеленский участвует в саммите не как полноправный участник, а как приглашённый гость. Организатором форума выступает Франция, однако французская сторона не подтверждала факта направления каких-либо приглашений представителям России — ни от имени страны-хозяйки, ни от имени украинской стороны.

Участие Зеленского в саммите, по имеющимся данным, ограничится рабочей сессией по украинской тематике, которую участники G7 планируют провести во вторник. В утверждённый график двусторонних переговоров президента США Дональда Трампа с главами государств, приглашёнными на форум в качестве гостей, Зеленский включён не был. Таким образом, отдельная встреча украинского лидера с американским президентом на полях саммита не запланирована.

Утром в день открытия форума Зеленский ещё находился в Киеве, где анонсировал предстоящие переговоры с европейскими лидерами и Трампом.

«Мы поговорим с ним о том, как заставить Путина прекратить», — сообщил он.

Ни Франция как страна-организатор, ни другие члены G7 не подтвердили, что Путину или иным представителям российской стороны направлялись официальные приглашения на саммит в Эвиане.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Военкор Стешин: "России ничего не мешает устроить адок половине Европы". Вопрос один – почему мы этого не делаем?

Читайте также:

Военкор Стешин: "России ничего не мешает устроить адок половине Европы". Вопрос один – почему мы этого не делаем?
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Зеленский упрекнул Запад в трусости и заявил о желании нанести ракетный удар по Кремлю — мы не можем этого сделать, но только пока
Россия/мир
Зеленский упрекнул Запад в трусости и заявил о желании нанести ракетный удар по Кремлю — мы не можем этого сделать, но только пока
Зеленский придумал «гениальную» отмазку за провал в Курской области — оказывается, во всем виноват Путин, который не повелся на хитрый план Киева
Россия/мир
Зеленский придумал «гениальную» отмазку за провал в Курской области — оказывается, во всем виноват Путин, который не повелся на хитрый план Киева
«Мы не можем остановить русских»: Зеленский назвал главную причину неудач ВСУ на фронте — из 14 бригад укомплектовано только 3
Россия/мир
«Мы не можем остановить русских»: Зеленский назвал главную причину неудач ВСУ на фронте — из 14 бригад укомплектовано только 3
Вот и началось: Зеленский впервые допустил мирные переговоры с Россией без требования выйти на границы 1991 года
Политика в Башкирии
Вот и началось: Зеленский впервые допустил мирные переговоры с Россией без требования выйти на границы 1991 года


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен