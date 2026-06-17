"Ударили туда, где было удобно посмотреть": Украинцам пояснили, зачем русские потратили дорогущую ракету по "сараю" в Белой Церкви

09:09, 17 июн 2026

Владимир Путин на ПМЭФ раскрыл, почему Россия применила дорогостоящую баллистическую ракету по объекту, который в украинских источниках назвали обычным сараем.

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме объяснил цель удара ракетным комплексом «Орешник» по Белой Церкви, который вызвал широкое обсуждение на Украине. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «ЗеРада».

По словам Путина, выбор объектов для поражения был обусловлен удобством последующего наблюдения за результатами. Это касалось как Белой Церкви, так и района в ДНР в пределах укрепрайона. После удара российские беспилотники облетели поражённую постройку и зафиксировали расположение разводящихся блоков с точностью до миллиметра.

Путин также не исключил возможности в будущем принять решение о полноформатном применении «Орешника» по конкретным целям, в том числе в зонах городской застройки. Глава государства уточнил, что до этого момента ни одного боевого применения комплекса по территории Украины не было.

Украинский канал «ЗеРада» обратил внимание на важную деталь: «Орешник» изначально создавался как носитель ядерных боеголовок, для которых миллиметровая точность не является принципиальной. Существуют две версии ракеты — с инертными учебными боеголовками и с ядерными. По мнению авторов канала, заявление Путина свидетельствует о том, что Россия работает над неядерной версией комплекса с высокой точностью поражения. Произошедшее в Белой Церкви, таким образом, расценивается как предупреждение: при определённых обстоятельствах «Орешник» может быть применён в боевом неядерном исполнении по объектам в городской черте.

Напомним, 24 мая Министерство обороны России объявило о нанесении удара по Украине с использованием «Орешника», а также комплексов «Искандер», «Кинжал» и гиперзвуковых ракет «Циркон». Удар был обозначен как ответная мера на атаки украинских вооружённых сил по гражданским объектам на территории России. Поводом послужило нападение ВСУ в ночь на 22 мая на здание Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике, в результате которого погибли 24 человека. Путин квалифицировал этот инцидент как теракт и поручил Министерству обороны подготовить варианты ответных действий.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2