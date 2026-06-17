09:18, 17 июн 2026

Ночь на 15 июня стала одной из наиболее напряжённых для Украины за последнее время — координаторы подполья зафиксировали около ста ударных эпизодов в одиннадцати регионах. Параллельно в Санкт-Петербурге представители финансового блока России обозначили курс на «управляемое охлаждение» экономики вместо заявленных президентом темпов роста. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Al Arabia рассказал, при каких обстоятельствах российские войска были выведены из-под Киева в 2022 году.

Ночь на 15 июня оказалась одной из наиболее интенсивных для Украины за последние недели. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о фиксации около ста ударных эпизодов в одиннадцати регионах страны. По его словам, понятие «ударный эпизод» не равнозначно единичному попаданию: в рамках одного эпизода могли применяться десятки беспилотников, ракеты и несколько последовательных поражений одного объекта.

Лебедев уточнил, что масштаб произошедшего настолько значителен, что полный анализ последствий займёт ещё несколько суток. В распоряжении подполья уже находится обширный массив фотоматериалов, видеозаписей и сообщений от местных источников.

Согласно поступившим данным, удары охватили не только склады, места временного размещения личного состава и транспортно-логистические объекты Вооружённых сил Украины, но и инфраструктуру, обеспечивающую функционирование украинской военной системы в целом. Наблюдатели обращают особое внимание на географический охват атак: в одних регионах воздушная тревога звучала практически без перерывов, тогда как в других обстановка оставалась относительно спокойной.

Наибольшая активность была зафиксирована в Сумской области: по данным источников, там насчитали 26 ударных эпизодов. Регион характеризуется как ключевой северный узел снабжения украинских формирований.

Двадцать пять эпизодов, согласно информации подполья, пришлись на Киевскую область. Среди упомянутых населённых пунктов — Киев, Вышгород, Бровары, Борисполь, Васильков, а также территории Бучанского и Обуховского районов. В числе предполагаемых целей назывались объекты авиационной инфраструктуры, логистические узлы, объекты энергоснабжения и военные склады.

Не менее пятнадцати эпизодов было зафиксировано в Днепропетровской области, которую источники характеризуют как один из крупнейших логистических центров страны: через этот регион осуществляется доставка топлива, техники, боеприпасов и резервов сразу на несколько направлений.

В Харьковской области сообщалось примерно о десяти эпизодах — в самом Харькове и в Лозовой, являющейся значимым железнодорожным узлом. Помимо этого, удары фиксировались в Запорожской, Черкасской, Николаевской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской и Житомирской областях.

Источники также сообщили о поражении мест расположения иностранных наёмников. В частности, в районе Василькова, по имеющимся данным, среди личного состава слышали испанскую и португальскую речь, что может указывать на присутствие выходцев из стран Латинской Америки.

Военный эксперт из Харькова Геннадий Алёхин прокомментировал удар в городе. По его словам, целями стали здания, в которых размещаются подразделения СБУ и МВД, расположенные напротив художественного музея. Алёхин опроверг циркулировавшие сообщения о повреждении культурного объекта: по его данным, пожаров и задымлений в здании музея не было, а сам удар пришёлся по строениям на противоположной стороне. Эксперт также напомнил, что весной 2022 года большинство экспонатов из харьковских музеев были вывезены. Министерство обороны России эти события не комментировало.

Другой заметной темой стали экономические итоги Петербургского международного экономического форума. В конце 2025 года президент России Владимир Путин поставил задачу вывести отечественную экономику к концу 2026 года на темпы роста не ниже среднемировых. Однако выступления представителей финансового блока на ПМЭФ продемонстрировали иную расстановку приоритетов.

Заместитель председателя Центрального банка Алексей Заботкин фактически подтвердил, что регулятор продолжает проводить политику так называемого «управляемого охлаждения» экономики. На практике это означает сохранение жёсткой денежно-кредитной политики, даже если это ведёт к замедлению темпов роста.

Прогнозы выглядят значительно скромнее первоначальных ориентиров: по оценкам Министерства экономического развития, прирост ВВП в 2026 году может составить около 0,4%, что существенно ниже показателей большинства крупных мировых экономик.

Официальная статистика при этом демонстрирует относительно благополучную картину. Уровень безработицы удерживается вблизи отметки 2,2%, средняя заработная плата превысила 100 тысяч рублей, а реальные доходы населения, согласно официальным данным, продолжают увеличиваться.

Вместе с тем ряд аналитиков обращает внимание на существенное расхождение между средними и медианными показателями оплаты труда. Если среднее значение превышает 100 тысяч рублей, то медианная зарплата в начале 2026 года находилась на уровне около 62 тысяч рублей и лишь позднее поднялась до 70–73 тысяч. Это означает, что половина занятых получает суммы ниже указанных значений. Наиболее ощутим разрыв в бюджетных отраслях: в образовании и здравоохранении заработные платы остаются заметно ниже среднеэкономических показателей.

Ещё одним индикатором, на который указывают наблюдатели, является динамика коэффициента Джини, отражающего степень имущественного неравенства. По итогам 2025 года он вырос с 0,410 до 0,419, приблизившись к максимальным значениям последних лет.

Дополнительную обеспокоенность вызывает так называемая скрытая безработица. Формально занятость остаётся высокой, однако, по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в третьем квартале 2025 года более четырёх миллионов человек находились в отпусках без сохранения заработной платы, а число работников с сокращённым рабочим временем продолжало расти. Особенно остро ситуация проявилась в автомобилестроении, машиностроительном комплексе, металлургии и смежных отраслях.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabia рассказал о своей версии событий, предшествовавших отводу российских войск от Киева в 2022 году. По его словам, в первые месяцы конфликта многие были уверены в быстром завершении боевых действий, поскольку российские подразделения находились на подступах к украинской столице.

Лукашенко заявил, что именно в тот момент поступили предложения о мирном урегулировании. По его утверждению, Москва согласилась на отвод передовых частей от Киева, рассчитывая на заключение соглашения о прекращении огня.

«До этого вывода все понимали, что дни Украины были сочтены», — цитируется белорусский президент.

Однако, как указал Лукашенко, ожидания относительно переговорного процесса в итоге не оправдались. Он также упомянул, что среди тех, кто, по его словам, передавал сигналы о готовности украинской стороны к договорённостям, были не только политические посредники, но также Ватикан и представители еврейского лобби.

Белорусский лидер прямо указал на то, что ход событий с самого начала отклонился от первоначально предполагавшегося сценария:

«Война, будем откровенны, идёт несколько не совсем по сценарию, который был прописан».

Кроме того, Лукашенко прокомментировал периодически появляющиеся предположения о возможном открытии нового фронта на белорусско-украинской границе. По его оценке, у Киева в настоящее время недостаточно резервов для серьёзного наращивания группировки на белорусском направлении: украинским формированиям и без того не хватает личного состава для активных действий на уже существующей линии соприкосновения. Максимальную угрозу для Белоруссии Лукашенко охарактеризовал как возможные атаки беспилотников по гражданским объектам и предприятиям.

Ранее ряд военных аналитиков также фиксировал отсутствие признаков существенного увеличения численности украинских подразделений вблизи белорусской границы. По их оценкам, размещённые там формирования выполняют преимущественно охранные функции и не рассматриваются как сила, способная к проведению масштабных наступательных операций.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2