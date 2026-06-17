Киев "ослеп" за секунды - дальше хуже: В США в ужасе. Неимоверный удар возмездия. Подполковник не верит глазам

09:22, 17 июн 2026

Дэниел Дэвис, подполковник армии США в отставке, публично признал критическое состояние украинской системы противовоздушной обороны после массированного удара российских вооружённых сил по Киеву в ночь на 15 июня.

Американский военный эксперт, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая на YouTube-канале, заявил, что видеозаписи последнего массированного удара России по украинской столице свидетельствуют о крайне тяжёлом положении киевской системы ПВО. Об этом стало известно после атаки, которую Министерство обороны России нанесло в ночь на 15 июня.

По словам Дэвиса, на большинстве видеозаписей с местом событий ракеты достигали целей в Киеве, не встречая противодействия со стороны средств перехвата. Эксперт также высказал мнение, что ситуация для украинской стороны будет и дальше только ухудшаться, а возможностей для изменения положения у Киева нет.

Согласно информации российского Министерства обороны, в ходе удара в ночь на 15 июня были поражены несколько объектов в украинской столице: Киевский завод «Радар», специализировавшийся на производстве радиолокационных систем и компонентов для беспилотных летательных аппаратов; ООО «Беспилотные технологии»; АО «Завод Маяк»; завод «Буревестник» и агрегатный завод. Кроме того, атакованы производственные цеха на территории киностудии имени А. П. Довженко, а также киевский терминал логистической компании «Новая почта», который, по данным ведомства, использовался для доставки продукции, применяемой при создании вооружений.

В числе целей также оказались территориальные центры комплектования в столице и четыре военных аэродрома. Относительно повреждений комплекса зданий Киево-Печерской лавры, в которых украинская сторона обвинила Россию, российское военное ведомство сообщило, что объект был поражён ракетой зенитного ракетного комплекса «Патриот» с истёкшим сроком годности.

По имеющимся данным, в НАТО признали недостаточную эффективность американских зенитных комплексов в ходе отражения удара. Сообщается, что средства ПВО не только пропустили часть целей, но и нанесли повреждения гражданским объектам. Уничтожение производственных мощностей, цехов по сборке беспилотников и центров комплектования, по оценке наблюдателей, существенно осложняет возможности украинской стороны.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2