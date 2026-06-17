"Это что за зверь?!". Новая ракета России устроила "ад над Киевом". Генерал сказал: "начинаем"

09:27, 17 июн 2026

В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный удар по военным объектам Киева, Одессы и Днепропетровска. Украинская сторона сообщила о применении ракеты «Бандероль». Военные эксперты прокомментировали характеристики нового оружия и цели атаки.

В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве, Одессе и Днепропетровске. Об этом сообщил генерал-майор Сергей Липовой. Украинская сторона заявила о применении ранее не использовавшейся ракеты «Бандероль».

По данным военного эксперта Юрия Кнутова, высказавшегося в интервью aif.ru, речь идёт не о классической ракете, а об оружии переходного типа — конструкции, соединяющей в себе принципы крылатой ракеты и планирующей авиабомбы с модулем управления и коррекции курса. Среди ключевых характеристик — стоимость ниже, чем у стандартных крылатых ракет, при этом дальность и точность существенно выше. По словам эксперта, сейчас проходит этап практической проверки изделия. Украинская сторона зафиксировала три таких ракеты. После подтверждения соответствия всем заявленным параметрам оружие планируется запустить в серийное производство.

Всего в ходе удара было выпущено около 60 ракет: «Искандеры», «Цирконы» и крылатые Х-101. Основной целью в Киеве стал завод «Арсенал», выполняющий заказы для украинских вооружённых сил. Под предприятием расположена разветвлённая подземная инфраструктура, соединяющая его с правительственным кварталом и бункером на Банковой.

Генерал-майор Липовой пояснил, что Киев был выбран в качестве главного объекта атаки, поскольку является центром политического управления, военной промышленности и средоточием командных структур всех силовых ведомств. По его словам, каждый подобный удар ослабляет военный потенциал Украины. Генерал также подчеркнул, что все российские удары по украинской территории носят ответный характер — как реакция на атаки беспилотников.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2