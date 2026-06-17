А вот это уже сенсация! "Обманули весь мир": Слиты тайные пункты меморандума о прекращении войны Ирана и США – многим это не понравится

09:35, 17 июн 2026

Телеканал Al Arabiya опубликовал полный текст Меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Одновременно появились данные об альтернативной версии документа — с иными условиями и другим распределением обязательств сторон.

На Ближнем Востоке объявлено прекращение огня. Арабский телеканал Al Arabiya опубликовал текст Меморандума о взаимопонимании, достигнутого между США и Ираном. Документ содержит 14 пунктов и устанавливает рамки будущего мирного урегулирования. Подписание полноценного соглашения запланировано на ближайшие два дня — в Швейцарии. Параллельно в открытый доступ попала информация о расхождениях между официально опубликованной версией документа и той, о ключевых положениях которой сообщает журналист Барак Равид, которого военный обозреватель Юрий Подоляка называет лучшим инсайдером по Ближнему Востоку.

Согласно тексту, опубликованному Al Arabiya, Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном включает следующие положения.

Первое — полная остановка боевых действий на всех направлениях, в том числе на ливанском фронте. Стороны немедленно отказываются от любых враждебных шагов и применения силы. Примечательно, что Израиль предпринял попытку сорвать исполнение именно этого пункта сразу после публикации, однако, по имеющимся данным, она не увенчалась успехом.

Второе — взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, а также принцип невмешательства во внутренние дела друг друга.

Третье — в течение 60 дней (с возможностью продления) стороны обязаны заключить окончательное соглашение.

Четвёртое — США снимают морскую блокаду немедленно после подписания меморандума, восстанавливают судоходство до довоенного уровня и обязуются вывести свои силы из региона в течение 30 дней после достижения финального договора.

Пятое — Иран обеспечивает возобновление прохода торговых судов через Персидский залив в Оманское море в прежних объёмах в течение 30 дней.

Шестое — США и их партнёры разрабатывают программу экономического восстановления Ирана с объёмом финансирования не менее 300 миллиардов долларов. Ранее президент США Дональд Трамп назвал эти сведения недостоверными.

Седьмое — Вашингтон принимает на себя обязательство снять все санкционные ограничения, включая резолюции Совета Безопасности ООН, предписания МАГАТЭ и односторонние американские меры, по графику, который будет согласован в рамках финального договора.

Восьмое — Иран подтверждает, что не будет создавать ядерное оружие. Все вопросы, связанные с ядерной программой, в том числе с обогащёнными материалами, будут урегулированы в окончательном соглашении.

Девятое — до подписания финального договора стороны сохраняют текущее положение дел: Иран не вносит изменений в ядерную программу, США не вводят новых санкций и не наращивают военное присутствие в регионе.

Десятое — Вашингтон незамедлительно выдаёт разрешения на экспорт иранской нефти, нефтехимической продукции и сопутствующих услуг, включая банковские, страховые и транспортные операции.

Одиннадцатое — все замороженные иранские активы и средства размораживаются и переходят в полное распоряжение Тегерана.

Двенадцатое — создаётся совместный механизм контроля за выполнением достигнутых договорённостей.

Тринадцатое — после выполнения приоритетных шагов, обозначенных в четвёртом, пятом, десятом и одиннадцатом пунктах, стороны переходят к полноценным переговорам по оставшимся вопросам.

Четырнадцатое — итоговое соглашение будет закреплено обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Что беспокоит американскую разведку

По данным источников, американская разведка пришла к выводу, что Иран получил реальную возможность в любой момент заблокировать Ормузский пролив. Это создаёт прямую угрозу для мировой торговли и энергетического рынка.

Конфликт, по мнению аналитиков, наглядно показал: Тегеран располагает инструментами воздействия на один из ключевых морских коридоров планеты и способен прибегнуть к ним повторно. Один из вашингтонских чиновников, по имеющимся сведениям, охарактеризовал это следующим образом: Иран фактически получил контроль над проливом — рычаг, который превосходит по значимости любое ядерное оружие.

В Вашингтоне также фиксируют, что Тегеран продемонстрировал готовность наносить удары по энергетической инфраструктуре государств Персидского залива. В случае срыва переговоров Иран, по имеющимся данным, рассматривает дополнительные варианты экономического давления на западные страны. Одновременная блокада двух проливов, по оценкам экспертов, способна спровоцировать острейший кризис в мировой торговле и на рынке энергоносителей.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, заявил, что часть американских граждан по-прежнему ожидает от Вашингтона начала наземной военной операции против Ирана с привлечением порядка ста тысяч военнослужащих. По его словам, сторонники республиканцев настаивают на отправке в Иран сотен тысяч солдат сухопутных войск, однако сам Вэнс высказался за поддержку сопротивления внутри страны.

Что в меморандуме расходится

Журналист Барак Равид, которого военный обозреватель Юрий Подоляка относит к наиболее осведомлённым источникам по ближневосточной повестке, располагает иной версией ключевых пунктов документа, который США и Иран намерены подписать в Швейцарии.

Согласно этим данным, соглашение предусматривает: прекращение боевых действий всеми участниками конфликта, включая Ливан; подтверждение Ираном обязательства не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие; договорённость об утилизации запасов обогащённого урана; обсуждение ядерных потребностей Ирана и вопроса обогащения; сохранение Тегераном статус-кво в ядерной сфере на период переговоров.

Кроме того, США снимают морскую блокаду, не вводят новых санкций и не увеличивают численность войск в регионе в ходе переговорного процесса. Иран обеспечивает свободный проход коммерческих судов через Ормузский пролив без взимания платы — на срок 60 дней. Вашингтон обязуется разморозить иранские активы в рамках действия меморандума.

В случае достижения окончательной договорённости американские силы выходят из региона в течение 30 дней, все санкции снимаются. Финальное соглашение должно включать создание фонда объёмом 300 миллиардов долларов для восстановления Ирана. На время переговоров США предоставляют Тегерану временные исключения из санкционного режима для продажи нефти. Переговорный процесс будет вестись между Ираном и Оманом с участием государств Персидского залива по вопросам судоходства и морских услуг.

Ряд пунктов в двух версиях документа существенно расходится, что меняет фактическое соотношение обязательств сторон по итогам подписания. С одной стороны, условия соглашения фактически признают поражение США в конфликте: Вашингтон принимает на себя финансовые обязательства, а совокупные потери — с учётом уничтоженных баз и военной техники — оцениваются в сумму порядка полутриллиона долларов менее чем за полгода. С другой стороны, из имеющихся данных следует, что и Иран был вынужден принять для себя ряд невыгодных условий.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2