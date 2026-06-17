У России новая проблема? Украина кое-что придумала. В Киев "едет" обогащённый уран
09:40, 17 июн 2026
Великобритания направит средства на закупку обогащённого урана для украинских АЭС. Ядерщики предупреждают: важно следить, куда именно пойдёт материал.
Правительство Великобритании объявило о выделении £210 миллионов (около $280 миллионов) на закупку обогащённого урана для нужд атомной энергетики Украины. Информацию распространила канцелярия премьер-министра Кира Стармера. Ситуацию прокомментировал независимый отраслевой эксперт Александр Уваров.
Соглашение было подписано в ходе встречи Стармера и президента Украины Владимира Зеленского на Даунинг-стрит. Британская сторона обосновала сделку необходимостью укрепления энергетической безопасности страны: атомная генерация обеспечивает более половины всей производимой на Украине электроэнергии. Помимо этого, реализация договорённостей, по расчётам Лондона, поддержит собственную ядерную отрасль и рабочие места в цепочке поставок концерна «Уренко».
По словам Уварова, схема снабжения Украины ядерным топливом была выстроена ещё после начала специальной военной операции, когда «Росатом» прекратил соответствующие поставки. С тех пор топливо производит американская компания Westinghouse, а обогащённый уран для него поставляет европейский концерн «Уренко», в состав которого входит британский завод. Речь идёт об уране с обогащением до пяти процентов — этот материал не обладает оружейными характеристиками в силу недостаточного содержания делящегося вещества.
Эксперт подчеркнул: в штатном режиме уран не поступает на Украину напрямую. Сначала он передаётся на переработку — предположительно в Испанию или Швецию — где из него изготавливают топливные сборки, и лишь затем в готовом виде направляется на украинские атомные станции.
Главным условием безопасности Уваров назвал соблюдение именно этой цепочки. Если обогащённый уран начнёт двигаться непосредственно на Украину в необработанном виде, минуя технологический цикл, это, по мнению эксперта, потребует отдельного объяснения: напрямую загрузить такой материал в реактор невозможно.
Теоретически, отметил специалист, при наличии тайного производства по дальнейшему обогащению уран мог бы быть доведён до оружейных концентраций. Однако он подчеркнул, что речь идёт о гипотетическом сценарии. Пока материал движется по стандартному маршруту мирной атомной энергетики, оснований для беспокойства нет. Соответствующим ведомствам эксперт рекомендовал внимательно отслеживать маршрут поставок.
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