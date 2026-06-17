Спутники США "оглохли": У России появилась "глушилка" для Starlink. Боевики ВСУ уже воют

09:47, 17 июн 2026

В России разработан и введён в эксплуатацию новый комплекс радиоэлектронной борьбы, способный блокировать спутниковый интернет Starlink на отдельных участках линии фронта. Украинские военные источники подтверждают: связь с дронами на ряде направлений уже нарушена.

Российские военные ввели в действие новый комплекс радиоэлектронной борьбы под названием «Волна Купол Гарант», предназначенный для подавления спутникового интернета Starlink. Об этом сообщают украинские источники, опубликовавшие фотоматериалы с изображением системы.

Комплекс представляет собой набор спутниковых антенн, размещённых на нескольких прицепах. Принцип работы основан на создании радиопомех непосредственно в направлении конкретного спутника Starlink. Система использует восемь антенн, каждая из которых воздействует на один из восьми частотных каналов диапазона 14–14,5 ГГц, в котором спутник принимает сигналы от наземных терминалов. В результате спутник теряет возможность обмениваться данными с терминалами на земле.

По данным украинских источников, зона радиоэлектронного подавления охватывает около 20 квадратных километров. В настоящее время комплекс задействован для противодействия беспилотным летательным аппаратам противника на трассе «Новороссия».

Среди уязвимых мест системы называют её высокую заметность и необходимость располагать оборудование в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, что делает комплекс потенциальной целью для ударов украинской стороны.

Starlink обеспечивает основу системы управления беспилотниками ВСУ. После того как в начале военных действий традиционные каналы связи были выведены из строя, западные партнёры Украины снабдили её спутниковым интернетом. Украинские военные интегрировали приёмники спутникового сигнала в беспилотники, применяя их для разведывательных и ударных операций. Стандартные средства РЭБ оказались малоэффективными против сигналов, поступающих с орбиты. Новый российский комплекс, по данным украинских источников, меняет эту ситуацию.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2