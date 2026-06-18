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"Давайте будем честны: Нас собираются раздавить как Иран": Инсайдер указал, что в России "внизу" не понимают, чего хотят "верха"

"Давайте будем честны: Нас собираются раздавить как Иран": Инсайдер указал, что в России "внизу" не понимают, чего хотят "верха"

09:08, 18 июн 2026

Авторы инсайдерского канала «Тайная канцелярия» опубликовали материал о разрыве между официальной риторикой властей и реальным восприятием ситуации гражданами. По их мнению, общество не понимает, к чему в действительности стремится государство.

Авторы инсайдерского Telegram-канала «Тайная канцелярия» опубликовали аналитический текст о логике специальной военной операции и о том, как её воспринимают в российском обществе. Материал размещён в канале и отражает позицию его авторов.

По их наблюдениям, в обществе назрела потребность переосмыслить происходящее. При этом ни сторонники, ни критики СВО не располагают чётким пониманием того, что в действительности происходит. Авторы канала фиксируют: открытое обсуждение этой темы становится невозможным на фоне сужения публичного пространства и усиления ограничений. Власти, в свою очередь, не предлагают убедительного объяснения текущих событий.

Авторы канала указывают на то, что расхождение официальных заявлений с реальностью долгое время могло оставаться незаметным, однако теперь оно начинает затрагивать повседневную жизнь миллионов граждан. По их оценке, если государство рассчитывает на привычную инертность населения как на устойчивый ресурс, это несёт в себе серьёзные риски. Ситуация, по их словам, способна измениться в любой момент.

Авторы канала также фиксируют противоречия в публичных высказываниях представителей власти: в один день звучат заявления о неизбежном наказании для противника, на следующий — о готовности к переговорам. По их словам, это создаёт у граждан впечатление, что одна часть государственного аппарата не согласована с другой.

«Давайте будем честны: нас собираются раздавить как Иран», — говорится в публикации канала. Авторы проводят параллель с Ираном, который, по их словам, в схожих условиях стремится нанести противнику максимальный урон, тогда как Россия, по их мнению, не реагирует на наращивание военного присутствия европейских стран вблизи своих границ.

В завершение авторы канала ставят вопрос о соответствии заявляемых целей и реальных действий. Если СВО позиционируется как ключевое противостояние для страны, то отсутствие мер против европейской военной логистики, направленной в Киев, по их оценке, вступает в противоречие с этим тезисом. В качестве примеров последовательной политики они приводят Иран и СССР.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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