"Продолжение": Песков рассказал, как ответит Россия на удар ВСУ по автобусу с детьми из Гомеля

09:14, 18 июн 2026

Украинский беспилотник атаковал автобус с юными футболистами из Гомеля на территории Брянской области. Погибла одна женщина, шестеро детей ранены. Кремль, МИД России и белорусские официальные лица потребовали международной реакции.

17 июня в Брянской области украинский беспилотник самолетного типа атаковал гражданский автобус, перевозивший детскую футбольную команду из белорусского Гомеля. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая юных спортсменов, еще восемь человек получили ранения. Об инциденте сообщили региональные власти и федеральные ведомства России, а также официальные представители Беларуси.

Автобус следовал через территорию России в направлении Геленджика. В салоне находились 44 человека, в том числе 28 детей. Погибшей оказалась супруга одного из тренеров команды — это подтвердило белорусское агентство БелТА. Восемь пострадавших, включая шестерых несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести. Состояние троих из них — одного взрослого и двух детей — медики оценивают как тяжелое.

Президент России Владимир Путин был оперативно уведомлен о случившемся. По информации пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, глава государства связался с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и поручил незамедлительно принять все необходимые меры для помощи пострадавшим.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Одновременно Министерство здравоохранения Беларуси направило в Брянскую область группу врачей для поддержки российских медиков. При необходимости дальнейшего лечения рассматривается возможность транспортировки пострадавших на территорию Беларуси.

Дмитрий Песков охарактеризовал произошедшее как целенаправленный и совершенно бесчеловечный террористический акт. По его словам, ответом России на подобные удары служит продолжение специальной военной операции. Именно выполнение задач СВО, по позиции Кремля, должно гарантировать безопасность граждан России и союзников страны от подобных нападений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака на автобус с белорусскими детьми в очередной раз обнажает разрыв между декларациями Киева о защите несовершеннолетних и реальными действиями украинской стороны. Российское внешнеполитическое ведомство потребовало от международных организаций дать принципиальную оценку произошедшему, подчеркнув: молчание мирового сообщества в таких ситуациях может быть воспринято как фактическое попустительство подобным действиям. Особо указывается, что объектом удара стал гражданский транспорт, перевозивший детей на отдых.

В Минске инцидент также вызвал жесткую реакцию. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич расценил атаку как свидетельство неспособности Киева достичь поставленных целей военными средствами. По его словам, Россия и Беларусь обладают опытом противодействия как терроризму, так и экстремизму и намерены дать ответ в рамках действующего законодательства.

Военный корреспондент Александр Коц высказал версию о возможных мотивах удара. По его мнению, нельзя исключать, что автобус с детьми был выбран целью намеренно. Журналист предположил, что организаторы атаки могли рассчитывать на втягивание Беларуси в конфликт: подобное развитие событий вынудило бы Россию перераспределять силы для поддержки союзника, что могло сказаться на положении дел на других участках фронта. Коц также отметил, что дальнейшее обострение способно осложнить любые перспективы переговорного процесса и повлечь расширение географии противостояния.

Заявление Пескова о продолжении специальной военной операции как ответе на случившееся фактически обозначило официальную позицию Москвы: в Кремле считают, что именно выполнение задач СВО остается единственным инструментом предотвращения подобных трагедий и обеспечения безопасности как российских граждан, так и союзников России.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2