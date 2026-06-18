09:32, 18 июн 2026

Саммит G7 во французском Эвиан-ле-Бене, прошедший 15–17 июня, запомнился не столько политическими договорённостями, сколько серией громких инцидентов: Зеленский оказался в неловком положении после встречи с Трампом, Макрон получил критику за скоропалительные обвинения в адрес России, а на улицах города протестующие вступили в столкновения с полицией. Параллельно в Крыму объявили о новых мерах защиты от украинских беспилотников.

С 15 по 17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен проходил саммит «Большой семёрки». Встреча глав ведущих западных государств, которая должна была продемонстрировать единство союзников, обернулась чередой дипломатических эпизодов, привлёкших широкое внимание. Об этом сообщают эксперты и журналисты, наблюдавшие за ходом мероприятия.

Саммит «Большой семёрки» во французском Эвиан-ле-Бене завершился, однако обсуждение в медиапространстве только набирает обороты. Политологи, журналисты и профайлеры насчитали не менее семи резонансных эпизодов, которые затмили официальную повестку встречи.

Первым поводом для разговора стало публичное высказывание ирландского журналиста Чея Боуза. Он поставил под сомнение саму логику участия Владимира Зеленского в мероприятии подобного формата. По его словам, Украина не входит ни в «Большую семёрку», ни в Евросоюз, а потому украинский лидер находился на саммите в статусе приглашённого гостя, а не полноправного участника переговоров. Это замечание нашло отклик у ряда западных наблюдателей, ранее не задававшихся таким вопросом публично.

Второй заметной темой стала попытка европейских участников саммита повлиять на позицию Дональда Трампа по украинскому вопросу. Политолог Константин Блохин обратил внимание на то, что европейские союзники стремятся удержать единую линию в отношении России и не допустить того, чтобы Вашингтон выработал собственный, отличный от общего подход. По словам эксперта, европейцы рассчитывали направить Трампа по траектории, заданной при его предшественнике, чтобы исключить любое расхождение позиций внутри западного блока.

Третий и, пожалуй, наиболее обсуждаемый эпизод — видеозапись встречи Трампа и Зеленского в кулуарах саммита. На кадрах видно, как украинский президент движется навстречу американскому коллеге, однако тот проходит мимо, уделяя внимание другим собеседникам. Профайлер Руслан Панкратов расценил произошедшее как намеренную демонстрацию дистанции. По его словам, Трамп традиционно использует физический контакт — в том числе рукопожатия — как элемент политического позиционирования, а в этот раз предпочёл вовсе избежать взаимодействия. Зеленский, судя по видео, оказался в неудобном положении и был вынужден обращаться за визуальной поддержкой к европейским коллегам.

Четвёртый инцидент связан уже с самим хозяином саммита. Во время официальной встречи Трамп на продолжительное время задержал руку супруги Эммануэля Макрона — Брижит, тогда как сам французский президент фактически оказался на втором плане. Специалисты по невербальной коммуникации расценили этот жест как очередное проявление доминирующей манеры поведения, характерной для американского политика.

Пятый эпизод добавил конкретики к взаимодействию двух президентов. Эксперт в области поведенческого анализа Илья Анищенко заявил, что в момент рукопожатия с Макроном Трамп произнёс нечто, с чем французский лидер явно не согласился. По словам специалиста, реакция Макрона свидетельствовала о том, что услышанное оказалось для него неприятным. Содержание фразы осталось неизвестным.

Шестой резонансный момент — эмоциональный разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По имеющимся видеозаписям, беседа проходила на повышенных тонах и сопровождалась активными жестами со стороны обеих участниц. О предмете разговора официально не сообщалось.

Наконец, седьмым заметным событием стали массовые протесты за пределами площадки саммита. Антиглобалистские акции, в которых приняли участие десятки тысяч человек, переросли в столкновения с полицией. Участники акций бросали бутылки, камни и использовали пиротехнику; силовые структуры применяли слезоточивый газ и водомёты.

Итогом трёхдневной встречи стал не образ сплочённого Запада, а серия взаимных уколов, эмоциональных реакций и невербальных сигналов, которые оказались куда красноречивее официальных коммюнике.

Дискуссия вокруг Лавры: французское общество усомнилось в версии Макрона

Отдельным информационным поводом стала реакция во Франции на повреждения, зафиксированные на территории Киево-Печерской лавры после ударов по Киеву. Президент Эммануэль Макрон в короткие сроки возложил ответственность за случившееся на Россию, назвав произошедшее лишённым каких-либо оправданий.

Однако такая позиция вызвала волну критики — и не только в российском информационном пространстве, но и среди западной аудитории. Наиболее жёсткой оказалась реакция того же ирландского журналиста Чея Боуза, который указал на то, что обвинения прозвучали ещё до появления каких-либо верифицированных данных об источнике повреждений. По его словам, причиной могли послужить как действия украинских сил, так и падение ракеты собственной системы противовоздушной обороны или иные обстоятельства.

Позднее российское Министерство обороны заявило, что повреждения стали следствием падения ракеты американского зенитного ракетного комплекса Patriot. После появления этой версии в социальных сетях развернулась широкая дискуссия о том, на ком лежит ответственность за произошедшее.

Французские пользователи сети открыто выражали сомнения в том, что Россия могла целенаправленно атаковать православную святыню. Часть из них ссылалась на события, предшествовавшие инциденту, — в частности, на ситуацию с монахами, которые ранее были выселены из Успенского собора Киево-Печерской лавры. В публичных комментариях звучала мысль, что западные страны, поставляя Украине устаревшие системы вооружения, несут свою долю ответственности за подобные инциденты.

Критика в адрес Макрона оказалась ощутимой. Его оппоненты напомнили, что французский президент уже неоднократно выступал с громкими заявлениями по украинской теме, не дожидаясь завершения расследований. Ряд наблюдателей расценил его реакцию на инцидент с Лаврой как политически мотивированную, а не основанную на фактических данных.

На фоне продолжающегося конфликта на Украине подобные настроения в европейском обществе становятся всё более заметными. Часть граждан европейских стран всё настойчивее задаётся вопросом о целесообразности дальнейшего наращивания военной и финансовой помощи Киеву и о том, не способствует ли подобная политика затягиванию противостояния.

Крым: новые меры защиты и предупреждение в адрес Киева

Тем временем в Крыму продолжается работа по укреплению системы безопасности. Военный блогер Алексей Живов отметил, что украинские атаки на Севастополь носят регулярный характер, однако ситуация на полуострове остаётся под контролем. По его словам, городская жизнь не прерывается: работают предприятия, функционирует инфраструктура, а в последние дни в Севастополе была расширена сеть автозаправочных станций с открытой продажей топлива.

Наиболее резонансным заявлением на этом фоне стали слова губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Он сообщил о подготовке новых технических решений, которые должны исключить возможность приближения украинских беспилотников к береговой линии полуострова. Детали разрабатываемых мер не раскрываются, однако глава региона дал понять, что речь идёт о дополнительных элементах существующей системы обороны. Развожаев также охарактеризовал расчёт Киева на безнаказанность подобных ударов как серьёзный просчёт.

Дополнительную обеспокоенность вызвали сведения о нестандартных методах, которые, по имеющимся данным, могут применяться для отвлечения сил противовоздушной обороны. Общественный деятель Александра Матвейчук заявила, что несовершеннолетних якобы пытаются привлекать к участию в схемах по созданию ложных целей. Власти Крыма также приняли решение о временном ограничении ночного движения мототранспорта — поводом послужило то, что звук мотоциклетных двигателей в ряде случаев может имитировать акустический профиль беспилотников.

Алексей Живов, характеризуя общую ситуацию, подчеркнул, что взаимодействие между профильными ведомствами в Крыму выстроено значительно эффективнее, чем в ряде других регионов страны. По его словам, именно слаженность различных структур позволяет своевременно реагировать на угрозы, не допуская ситуации, когда беспилотники достигают критически важных объектов из-за межведомственного разобщения. По словам блогера, среди чиновников региона нет тех, кто считал бы вопросы безопасности не касающимися их напрямую.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2