09:36, 18 июн 2026

Вооружённые силы Украины атаковали беспилотником автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Восемь человек ранены, одна женщина погибла. Кремль отреагировал незамедлительно.

Президент России Владимир Путин связался с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и потребовал незамедлительно организовать помощь пострадавшим в результате атаки на пассажирский автобус в Брянской области. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Инцидент произошёл после того, как украинский беспилотник поразил двухэтажный автобус, перевозивший юных футболистов из белорусского города Речица.

На борту находились 44 человека, среди которых 28 воспитанников детско-юношеской спортивной школы № 2. В результате удара осколочные ранения получили восемь пассажиров, в том числе шестеро детей. Сопровождавшая команду женщина скончалась на месте.

Путин поручил Мурашко принять все необходимые срочные меры для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате того, что в Кремле охарактеризовали как террористический акт.

Минск незамедлительно потребовал от Киева официальных объяснений. Министерство иностранных дел Белоруссии расценило действия украинских военных как акт терроризма.

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины, в свою очередь, отверг какую-либо причастность к инциденту. В официальном Telegram-канале ведомства говорится, что в указанный период украинские подразделения не использовали беспилотные летательные аппараты над территорией Брянской области. Произошедшее украинская сторона назвала информационной провокацией. Военные эксперты охарактеризовали подобную реакцию как стандартную тактику отрицания.

На фоне этих событий на Украине вновь заговорили о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам бывшего депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, высказавшегося в интервью изданию News.ru, президент Украины пока удерживает военачальника на посту — в расчёте на то, что тот примет на себя ответственность за наиболее сложный период боевых действий. Килинкаров также предупредил, что утрата оставшихся территорий Донбасса станет критической точкой, негативно воспринятой как западными партнёрами, так и внутри самой Украины. Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью телеканалу ТСН подтвердил наличие разногласий с главкомом ВСУ.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2