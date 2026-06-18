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Как остановить атаки на Россию: Решение найдено. Путин выводит "убийцу" Starlink

Как остановить атаки на Россию: Решение найдено. Путин выводит "убийцу" Starlink

09:43, 18 июн 2026

Новая российская система радиоэлектронной борьбы способна подавлять связь дронов со спутниками Starlink в радиусе 20 квадратных километров. Комплекс уже замечен украинскими источниками.

Россия приступила к испытаниям нового комплекса радиоэлектронной борьбы «Волна Купол Гарант», предназначенного для подавления спутниковой связи Starlink, которую используют беспилотники Вооружённых сил Украины. Об этом сообщают российские военные эксперты и украинские источники в середине июня 2026 года.

Атаки украинских дронов на территорию России участились в 2026 году. Производство беспилотников наращивается при поддержке западных партнёров Киева, причём значительная часть предприятий по их выпуску размещена на территории европейских государств. В результате удары по производственным мощностям фактически исключены.

17 июня под обстрел попал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, следовавший в Геленджик. Шестеро человек получили ранения, в том числе четверо детей. Сопровождавшая команду женщина скончалась.

На этом фоне появление нового средства противодействия беспилотникам приобретает особую актуальность. Комплекс «Волна Купол Гарант» состоит из нескольких машин, оснащённых антеннами, направленными в сторону спутников Starlink. По словам военного эксперта и историка войск ПВО Юрия Кнутова, систему нецелесообразно размещать непосредственно на линии соприкосновения из-за её значительных габаритов и уязвимости для обнаружения и поражения.

— Применять комплекс можно лишь на определённом удалении от фронта. Но, учитывая, что система охватывает радиус в 20 квадратных километров, она способна обеспечить защиту над топливно-энергетическими объектами, нефтеперерабатывающими заводами и военными базами, — пояснил Кнутов изданию NEWS.ru.

Эксперт также отметил, что потребность в средствах подавления сигналов Starlink существовала уже давно. В случае если «Волна Купол Гарант» подтвердит свою эффективность в реальных условиях, Россия планирует наладить его серийное производство.

Примечательно, что украинская сторона уже обратила внимание на новинку. 15 июня в украинских Telegram-каналах появились видеозаписи с несколькими прицепами без видимого оборудования, у каждого из которых работал внешний генератор. Высокое энергопотребление характерно для систем радиоэлектронной борьбы. Ряд источников предположил, что на записях запечатлён РЭБ «Пересвет-М».

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш склонен считать, что речь идёт именно о «Волна Купол Гарант». По его данным, первые случаи подавления связи со Starlink российскими средствами фиксировались ещё в 2024 году на Харьковском направлении, однако массового применения подобных систем вплоть до 2026 года не наблюдалось.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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