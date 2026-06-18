"Вой в Киеве. 13 смертельных ударов!". Россия достала секретное оружие. Враг глазам не верит: "Tomahawk над Украиной"

09:47, 18 июн 2026

Военные эксперты оценили серию ударов по Украине как высокоэффективную. В Киеве и других регионах зафиксированы поражения объектов энергетики и военной инфраструктуры. Среди применённых средств — беспилотники, ранее использовавшиеся крайне редко.

В ходе последней серии ударов по территории Украины российская сторона применила беспилотники нескольких типов, в том числе редко используемые ранее. Об этом сообщают военные эксперты и ряд изданий. По их данным, удары затронули объекты энергетической и военной инфраструктуры сразу в нескольких регионах.

Наиболее значительные разрушения зафиксированы в Сумской области. Власти Тростянца подтвердили: все городские автозаправочные станции были поражены прямыми попаданиями ударных беспилотников в течение одной ночи. По словам координатора пророссийских сил Сергея Лебедева, удары по этому направлению связаны с тем, что именно там украинское командование сосредотачивает резервы и организует переброску воинских подразделений.

Среди применённых средств поражения особое внимание экспертов привлекли дроны «Гербер» с боевыми зарядами. На беспилотник устанавливаются дополнительные топливные баки, что увеличивает дальность его полёта до 600 километров. По данным издания, ранее этот тип боеприпасов использовался крайне редко, а массовое его применение способно подавить систему противовоздушной обороны Киева.

Также в ходе атаки использовались беспилотники «Дань-М» с турбореактивными двигателями. Западные эксперты отметили внешнее сходство этого БПЛА с американской крылатой ракетой Tomahawk, однако меньших габаритов. Характерная окраска в яркий цвет послужила основанием для неофициального названия — «Красные фурии». Благодаря высокой скорости и рабочей высоте около пяти тысяч метров эти аппараты, по оценке специалистов, недосягаемы для зенитных комплексов. При групповом применении они представляют существенную угрозу для наземных целей.

Военный эксперт Александр Ивановский охарактеризовал реакцию украинского общества на происходящее: по его словам, ситуацию можно описать как массовый психоз. Он также пояснил логику ударов: после каждой атаки следует доразведка поражённых объектов, уточнение координат, после чего наносится повторный удар.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2