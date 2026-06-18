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СВО могла начаться ещё в 2017 году: Войска были стянуты. Почему остановились?

СВО могла начаться ещё в 2017 году: Войска были стянуты. Почему остановились?

10:01, 18 июн 2026

Первый министр госбезопасности ДНР, командир добровольческого отряда «Барс-13», доктор политических наук и обозреватель Царьграда полковник Андрей Пинчук рассказал, когда изначально планировалось начало специальной военной операции, какую роль в нынешнем конфликте сыграла личность Владимира Зеленского и почему мирное урегулирование между Москвой и Киевом он считает невозможным.

Специальная военная операция могла начаться на пять лет раньше — весной или летом 2017 года. Об этом заявил первый министр госбезопасности ДНР, командир добровольческого отряда «Барс-13», доктор политических наук и обозреватель Царьграда полковник Андрей Пинчук. По его словам, тогда уже были сосредоточены многочисленные добровольческие и воинские формирования, подтянута военная техника — развёртывание шло по той же схеме, которая была реализована в 2022 году.

Однако операция так и не началась. По оценке Пинчука, президент России Владимир Путин таким образом стремился предотвратить масштабный открытый конфликт: демонстрация силы должна была послужить сигналом для Запада и обозначить Украине возможные последствия в случае, если переговоры зайдут в тупик.

Полковник также обратился к теме, которая регулярно всплывает в публичных дискуссиях: насколько определяющей является роль конкретного политического лидера в ходе крупных исторических событий.

«Те, кто постарше, помнят: до Зеленского был террорист и экстремист Порошенко*. И все те обвинения, которые сейчас адресуют Зеленскому, точно так же звучали в адрес Порошенко*. Тогда многие считали, что именно Порошенко* — главное препятствие на пути к миру», — напомнил он.

Когда же на украинской политической арене появился Владимир Зеленский — выходец из КВН, человек, который гастролировал по российским регионам, снимался в российских фильмах и ассоциировался с русскоязычной аудиторией, — многие предположили, что именно с таким лидером договориться будет значительно проще.

Тем не менее этого не произошло.

Для объяснения этого парадокса Пинчук обратился к философской дискуссии о роли личности в истории, которую поставил Лев Толстой в «Войне и мире»: что первично — исторические обстоятельства, которые сами выдвигают нужного человека, или сам человек, способный направить эти обстоятельства в иное русло? Пинчук придерживается промежуточной позиции: крупные исторические процессы определяют общую траекторию, однако в переломные моменты личные качества конкретного политика способны скорректировать её ход.

В подтверждение этого тезиса он привёл пример Белоруссии. В 2020 году президент Александр Лукашенко оказался в схожей с Виктором Януковичем ситуации — перед лицом массовых протестов. Однако в отличие от Януковича удержал власть. По мнению Пинчука, это свидетельствует о том, что исход подобных кризисов не предопределён заранее.

Применительно к Зеленскому это означает следующее: с одной стороны, его появление подтверждает закономерность — после Порошенко* система закономерно выдвинула следующего лидера схожего типа. С другой стороны, конкретные личные качества Зеленского в начале СВО не позволили переломить ситуацию, когда это ещё теоретически было возможно.

Отдельно полковник остановился на структурных причинах конфликта. По его словам, в дипломатии существует принцип неделимой безопасности: безопасность одних государств не должна достигаться за счёт снижения безопасности других. Расширение НАТО на восток, включая перспективу размещения военных баз и ракетных комплексов на территории постсоветских государств, Москва расценивала именно как нарушение этого принципа.

По убеждению Пинчука, в сложившихся условиях переговоры между Путиным и Зеленским не приведут к результату вне зависимости от личных намерений сторон: исторические обстоятельства не оставляют для этого пространства.

В доказательство он сослался на собственный опыт: Пинчук присутствовал при заключении обоих Минских соглашений. По его наблюдениям, в тот период обе стороны действительно стремились к договорённостям, а зона конфликта была несопоставимо меньше нынешней. Тем не менее соглашения так и не были реализованы.

«Исторический процесс оказался сильнее волевых решений — вот главный урок о возможности договориться», — резюмировал Андрей Пинчук.

* - внесен в реестр Росфинмониторинга, как лицо входящее в экстремистское объединение.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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