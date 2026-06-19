Воевода: "4-5 Искандеров и столько же Цирконов по плотине Киевской ГЭС"

09:14, 19 июн 2026

Авторы Telegram-каналов "Воевода вещает" и "Старше Эдды" заявили, что для удара по гидротехническому сооружению хватило бы нескольких ракет "Искандер" и "Циркон". Поводом для таких заявлений стала ночная массированная атака беспилотников на российскую столицу.

Российские военные эксперты выступили с предложением нанести ракетный удар по плотине Киевской ГЭС в ответ на атаку дронов на Москву. Об этом написали авторы Telegram-каналов "Воевода вещает" и "Старше Эдды". Поводом стала прошедшая ночью массированная атака беспилотников на российскую столицу.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром сообщил, что над городом были перехвачены более 180 беспилотников-камикадзе. Тем не менее без последствий на земле обойтись не удалось — повреждения получил Московский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв уточнил, что в результате атаки пострадали 17 человек, которые получили травмы разной степени тяжести.

После удара на украинской стороне начали активно распространять кадры и подробности произошедшего. Авторы канала "Старше Эдды" обратили внимание, что по украинским телеканалам показывают видео горящего НПЗ, и предположили, что сопоставимый эффект могло бы произвести только разрушение плотины выше Киева — с затоплением прилегающей территории и мостов через Днепр.

В свою очередь авторы канала "Воевода вещает" предложили нанести по плотине Киевской ГЭС удар силами четырёх-пяти ракет "Искандер" и такого же количества "Цирконов".

Разработчик систем радиоэлектронной борьбы Игорь Потапов ранее заявлял, что силы и средства, прикрывающие Москву и область, на самом деле достаточно велики. Однако, по его словам, противник на протяжении уже более полугода стремится довести число суточных вылетов беспилотников до тысячи единиц — на данный момент эта цифра приближается к 600, из-за чего система противовоздушной обороны испытывает заметную перегрузку.

По словам Потапова, ускорить усиление защиты способны недавние законодательные изменения, разрешающие предприятиям самостоятельно защищаться от беспилотников. Он подчеркнул, что компании не обязаны закупать оружие, но больше не будут нести уголовную ответственность за сбитие дронов. Это, по мнению эксперта, открывает возможность для развития малых систем ПВО, дронов-перехватчиков, пулемётных турелей и ручных пулемётов — средств, которые, как он отметил, стоило внедрять ещё полтора года назад.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2