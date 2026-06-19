Самая масштабная атака дронов на Москву: Колесник указал куда бить в ответ

09:20, 19 июн 2026

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия должна бить по местам запуска и сборки беспилотников в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов на Москву.

В ночь на 19 июня украинская сторона выпустила по российским регионам более 500 беспилотников — об этом сообщило Министерство обороны России. Ведомство отчиталось об уничтожении 555 дронов над московским регионом, Крымом, а также Орловской, Смоленской, Тамбовской, Липецкой, Калужской, Владимирской и другими областями. По имеющимся данным, порядка 400 аппаратов были нацелены непосредственно на Москву, однако их перехватили над соседними территориями.

Эта атака стала самой массированной за последние два года. Для удара Киев применил дальнобойные беспилотники собственного производства, изготовленные при содействии европейских партнёров, — в том числе модели "Лютый", "FP-1", "Морок" и "Бобёр".

Атака не обошлась без последствий: мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о возгораниях в торговом центре "Садовод" и на Московском нефтеперерабатывающем заводе. При этом большая часть выпущенных дронов до целей не долетела.

Военные эксперты констатируют высокую эффективность российской системы противовоздушной обороны: за сутки были сбиты все четыре украинские ракеты и около 98% беспилотников. Военный блогер Юрий Подоляка назвал это выдающимся результатом для ПВО, отметив, что показатели российской стороны заметно превосходят результаты противника.

По словам Колесника, при ответных действиях необходимо ориентироваться не на стационарные объекты, а на подвижные пусковые точки и места сборки дронов. Депутат сослался на данные, ранее озвученные директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, и заявил, что именно эти объекты следует уничтожать в первую очередь.

Аналитики отмечают, что в условиях ослабленной украинской противовоздушной обороны ответные удары России наносят украинской военной промышленности и армии ущерб, существенно превышающий тот, что причинила атака на Москву.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2