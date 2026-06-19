09:28, 19 июн 2026

Первый министр госбезопасности ДНР в статье для Царьграда заявил, что срок боевых действий зависит не только от армии, но и от того, насколько вся жизнь страны подчинена фронту.

Первый министр госбезопасности ДНР, полковник Андрей Пинчук опубликовал в издании «Царьград» материал, в котором попытался объяснить, почему специальная военная операция продолжается дольше, чем длилась Великая Отечественная война.

Сравнение сроков двух конфликтов регулярно всплывает в публичных дискуссиях: разгром нацистской Германии в своё время уложился в меньший временной промежуток, чем нынешние боевые действия на Украине. Пинчук в своей статье предложил собственное объяснение этой разницы и подчеркнул, что искать причину исключительно в военной плоскости неправильно.

По мнению автора, ключевое отличие заключается в том, как устроена жизнь страны во время боевых действий. В 1941–1945 годах всё существование государства было подчинено единственной цели — достижению победы. Полковник отметил, что в годы войны принцип «всё для фронта, всё для победы» действовал не как лозунг, а как часть повседневной реальности. К обеспечению армии тогда были привлечены практически все граждане Советского Союза: на предприятиях трудились женщины, подростки и пожилые люди, а экономика страны работала исключительно в интересах фронта.

Сегодняшняя ситуация, по словам Пинчука, выглядит принципиально иначе. Государство стремится одновременно вести боевые действия и сохранять привычный уклад жизни в тылу. По этой причине большинство граждан продолжают существовать в рамках обычной экономики, не сталкиваясь с тем уровнем мобилизации ресурсов, который был характерен для эпохи Великой Отечественной войны.

Отдельно полковник напомнил о цене той Победы, сославшись на воспоминания своей бабушки, пережившей войну. По её словам, во время боевых действий было очень тяжело, но после их завершения стало ещё страшнее. Пинчук выразил мнение, что современное общество едва ли готово к подобным испытаниям — речь идёт не только об ограничениях в быту, но и о масштабном вовлечении человеческих и экономических ресурсов, причём это касается как рядовых граждан, так и представителей элит.

Полковник также подчеркнул, что продолжительность вооружённых конфликтов далеко не всегда определяется только военной мощью государства. На неё влияют политические решения, выбранная экономическая модель, уровень консолидации общества и характер поставленных целей.

При этом Пинчук признал, что различия между эпохами слишком значительны для прямого сопоставления. Однако, по его словам, один вывод остаётся очевидным: без повышения эффективности и внутреннего единства добиться нужного результата будет крайне сложно. Он добавил, что необходимо честно формулировать цели и выстраивать открытый диалог между властью и народом ради достижения победы.

Таким образом, по мысли полковника, ответ на вопрос о затянувшихся сроках СВО кроется не столько в военных факторах, сколько в том, что современная Россия живёт по иным правилам, чем Советский Союз времён тотальной войны. Сравнивать конфликты исключительно по календарным срокам без учёта этих различий, по его мнению, было бы слишком упрощённым подходом.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2