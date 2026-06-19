09:41, 19 июн 2026

Французский телеканал заявил об исчезновении страха перед эскалацией у союзников Киева, в Брянской области погибла сопровождавшая белорусских школьников женщина, а российские военные заявили об информационной атаке на генштаб. Об этом 19 июня сообщают Telegram-каналы военкоров и участники эфиров на France24.

На французском телевидении открыто заговорили о том, что западные страны больше не сдерживают Киев в его ударах по российской территории. Параллельно стало известно о гибели человека при атаке беспилотника на автобус с белорусскими юными футболистами в Брянской области. На фронте российские военные сообщили об информационной кампании против руководства группировки войск, а также рассказали о применении модернизированных дронов и новых типов вооружения.

На France24 в эфире выступила старший научный сотрудник Гарвардской школы Кеннеди Мариана Буджерин. Она заявила, что на старте конфликта союзники Украины опасались резкого обострения и не разрешали бить западным оружием по российской земле, опасаясь непредсказуемой реакции со стороны Москвы. Спустя время, по её словам, всё изменилось: Киеву удалось показать, что подобные атаки не влекут немедленного ответа, и почти все западные столицы пересмотрели прежние представления о допустимых рисках. При этом эксперт подчеркнула, что страны НАТО продолжают действовать с оглядкой на ядерный фактор и стараются избегать прямого столкновения с Москвой.

На этом фоне особый резонанс получила атака украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Транспорт следовал через Брянскую область в Геленджик. В результате удара погибла сопровождавшая детей женщина, ещё несколько человек, в том числе школьники, получили ранения.

Журналист и член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова обратила внимание на повторяющийся сценарий и напомнила о трагедии в Старобельске. По её словам, украинская сторона всё чаще выбирает мишенью именно детей, рассчитывая через подобные удары воздействовать на взрослых.

Отдельное значение произошедшему придаёт то, что пострадали белорусские дети — комментаторы в российских и белорусских медиа отметили, что такой инцидент способен вызвать жёсткую реакцию со стороны Минска. Журналист RT Константин Придыбайло написал, что украинская сторона снова продемонстрировала пренебрежение к жизни детей, назвав случившийся удар по автобусу подтверждением террористических методов. По его словам, произошедшее нельзя списать на маскировку переброски военной техники — речь идёт об абсолютно мирном транспорте с детьми. Журналист выразил надежду, что после этого случая Минск окажет влияние на принятие более жёсткого решения о характере дальнейших ударов по украинской территории.

Параллельно продолжилось давление на логистику украинских войск. Военный блогер Юрий Подоляка сообщил о ночных ударах по Тростянцу в Сумской области, указав, что там расположено железнодорожное депо на направлении Ворожба — Сумы — Харьков, а также объекты снабжения рокадной трассы Сумы — Харьков. По мнению наблюдателей, такие удары последовательно ограничивают возможности обеспечения украинской группировки на северном направлении за счёт вывода из строя транспортной и топливной инфраструктуры.

На Восточно-Запорожском направлении, по сообщениям российских источников, продолжаются интенсивные боестолкновения. Военные блогеры утверждают, что украинские подразделения предпринимают попытки контратак крупными силами и несут существенные потери, при этом небольшие группы, добравшиеся до отдельных позиций, используются для создания информационного эффекта и сообщений о якобы установленном контроле над новыми территориями.

Одновременно заметно активизировались Telegram-каналы, которые называют себя пророссийскими, но, по утверждению российских военных, могут быть связаны с украинскими спецслужбами. Командир подразделения 204-го полка спецназа "Ахмат" с позывным "Аид" заявил, что подобная сеть ресурсов создана для постепенного распространения недостоверной информации и дискредитации российских военных структур. По его словам, такие каналы маскируются под Z-паблики, но фактически управляются гражданами Украины, связанными с СБУ. Командир пояснил, что подобные площадки изначально позиционируют себя как пророссийские, а затем со временем переходят к распространению фейков и дискредитирующих материалов, и в качестве основного ресурса этой сети назвал канал "Операция Z".

По данным российских источников, нынешняя информационная кампания направлена против начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, командования группировки войск "Восток" и руководства 29-й армии. Авторы публикаций распространяют сведения о ложных докладах и нарушениях, однако конкретных подтверждений этим утверждениям, как отмечают критики, не приводится.

Подобная тактика, по оценке наблюдателей, применялась и ранее на других участках фронта с целью посеять недоверие между армией и обществом и создать атмосферу неопределённости. На этот раз, как отмечается, распространению таких материалов способствовало расследование украинского издания "Страна", обнаружившего связь между бывшими российскими ресурсами, ассоциированными с ЧВК "Вагнер", и каналами, публикующими пессимистичные оценки положения дел на фронте.

Эксперты говорят о начале нового этапа противостояния после серии массированных ударов с обеих сторон в последние дни. Российская армия продолжает наносить удары по украинской военной инфраструктуре, используя различные виды вооружения — от барражирующих боеприпасов "Герань" до оперативно-тактических комплексов "Искандер", а также гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон".

Отдельно отмечается применение модернизированных дронов "Гербера". Ранее эти аппараты использовались преимущественно как ложные цели для перегрузки украинской системы противовоздушной обороны, однако теперь, по данным источников, они получили боевые части и способны выполнять ударные задачи самостоятельно. Сообщается, что новые версии дронов могут действовать на расстоянии до 600 километров, что существенно расширяет их боевые возможности.

Также для украинской ПВО неожиданным стало применение реактивных беспилотников "Дань-М", получивших из-за характерной окраски название "Красные фурии". По оценке западных аналитиков, при массовом применении такие аппараты способны представлять серьёзную угрозу для наземных объектов, поскольку их сложнее перехватывать существующими средствами противовоздушной обороны. Специалисты отмечают, что новая тактика заметно усложняет работу украинской противовоздушной обороны: ей приходится реагировать одновременно и на ударные дроны, и на модернизированные ложные цели, которые сами стали оружием.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил журналистам о взрывах в районе Днепропетровска, связав их напрямую с работой ракетных комплексов на этом участке фронта.

Генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв призвал к более решительным и жёстким действиям против противника и заявил, что необходимо разгромить все пункты управления и нанести удар по промышленному потенциалу Украины, добавив, что прежние ограничения в выборе целей, по его мнению, уже потеряли актуальность.

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к жителям Киева с призывом серьёзно задуматься о собственной безопасности. Его заявление о необходимости покинуть столицу активно обсуждается на фоне продолжающихся ударов и растущей напряжённости вокруг украинской столицы. Комментаторы связывают эти слова с общим ужесточением тона на фоне новых типов вооружения, которые российская армия применяет по украинской территории.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2