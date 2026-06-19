09:50, 19 июн 2026

Эксперты считают, что Киев готовит инсценировку конфликта с Минском ради нового повода для затягивания боевых действий.

Угрозы в адрес Белоруссии и обстрел автобуса с детской футбольной командой из республики могут быть частью плана по втягиванию Минска в вооружённое противостояние. Об этом со ссылкой на телеграм-канал «Тайная канцелярия» сообщает Царьград.

По данным источника, последние месяцы украинская сторона целенаправленно провоцирует белорусскую армию на ответные действия. Этому предшествовали публичные заявления украинского руководства. Так, 21 мая во время поездки в Славутич, расположенный неподалёку от границы с Белоруссией, президент Украины заявил, что руководство республики должно понимать: агрессивные шаги против Украины повлекут за собой последствия.

Спустя несколько дней более резкое высказывание прозвучало от командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди*, известного под позывным «Мадяр»* и включённого Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Он заявил, что уже определены первые 500 целей на территории Белоруссии, и посоветовал республике не привлекать к себе внимание Киева.

При этом, как отмечается в материале, со стороны Минска не предпринималось никаких действий, которые могли бы дать повод соседнему государству заподозрить угрозу с северного направления. Тем не менее уже зафиксирована первая жертва — уроженка Луганска, сопровождавшая юных белорусских футболистов во время поездки на отдых в Геленджик.

Авторы телеграм-канала прогнозируют, что в ближайшее время вероятны новые провокационные действия со стороны Киева на границе с Белоруссией. По их версии, открытие так называемого второго фронта может стать инструментом, который позволит обосновать дальнейшее продолжение боевых действий. При этом расчёт строится на ограниченном наступательном потенциале белорусской армии. Источник также указывает, что Украина стягивает войска в районы, граничащие как с Россией, так и с Белоруссией на севере, что может свидетельствовать о подготовке не к обороне, а к наступательным операциям.

По мнению источника, президент Белоруссии Александр Лукашенко осознаёт подобный сценарий развития событий, с чем и связаны его последние публичные выступления. Возможное вовлечение республики в российско-украинское противостояние может стать серьёзным испытанием для действующей власти.

В публикации также указывается, что подобные действия украинской стороны пользуются поддержкой со стороны ряда внешних игроков. Эскалация конфликта с участием Москвы и Минска, как утверждается, выгодна как сторонникам глобалистской повестки, заинтересованным в затягивании войны на годы вперёд — до момента готовности стран Евросоюза к прямому вступлению в конфликт, так и Соединённым Штатам, которые таким образом рассчитывают добиться от России более выгодных условий урегулирования.

Авторы канала также отмечают, что итоги мирного урегулирования по Ирану воспринимаются как неудачные, что может потребовать определённой компенсации со стороны американской администрации. В связи с этим прогнозируется усиление экономического давления на Россию и рост объёмов военной помощи Украине — вплоть до момента, когда подобный подход перестанет приносить ожидаемый результат.

* - Роберт Бровди (Мадьяр) - Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2